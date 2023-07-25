Запуск масштабного виробництва, переданого в управління АРМА, в умовах війни: цього тижня, після 18 місяців простою, відновить роботу ПРАТ "Вінницяпобутхім"

ТОВ "Крайтекс-Сервіс" відновлює масштабне виробництво на потужностях ПРАТ "Вінницяпобутхім" після 18 місяців простою. Компанія планує поповнити державний бюджет на 800 млн. грн. у найближчі 4 роки.

Щоб запустити завод, керуючій компанії "Крайтекс-Сервіс" знадобилося 3 місяці та близько 400 млн грн. Вже в перший рік роботи компанія планує виплатити державі 100 млн. грн., а до 2026 року сума щорічних платежів зросте у 3 рази, зазначає прес-служба ТОВ "Крайтекс-Сервіс".

Довідка

У липні 2022 року активи ПрАТ "Вінницяпобутхім", які належали російському АТ "Невська косметика", арештували та передали в управління АРМА. За результатом конкурсного відбору право відновити роботу та стати управителем активів "Вінницяпобутхім" отримало ТОВ "Крайтекс-Сервіс". Компанія займається дистрибуцією та належить Руслану Шостаку та Валерію Кіптику. Їхні мережі EVA та VARUS входять до списку 35 найбільших компаній країни за рівнем доходу.

ТОВ "Крайтекс-Сервіс" працює на ринку України понад 15 років та охоплює більшу частину території країни. Компанія є однією з найбільших дистриб'юторських компаній, що спеціалізується на дистрибуції побутової хімії, косметики, засобів гігієни. Весь цей час "Крайтекс-Сервіс" співпрацює з транснаціональними постачальниками: Loreal, Henkel, Unilever, Beiersdorf, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, BIC, Schwarzkopf, Біокон, Elfa Pharm та іншими. За останні 6 років компанії вдалося збільшити товарообіг втричі, а темпи зростання обороту становлять понад 30% щороку.

Також, нагадаємо, що у червні 2023 року Кабмін призначив головою Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олену Думу, яка стала переможницею конкурсу на цю посаду.