Зміна уряду може відбутись найближчим часом, - ЗМІ

Зміна голови Кабінету Міністрів України може відбутись вже на початку осені. Про це повідомляє "Главком".

Видання називає шість кандидатів на посаду голови Уряду. Це віце-прем’єр Олександр Кубраков, заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма, голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, посол України у США Оксана Маркарова, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Видання стверджує, що найбільш ймовірним кандидатом є Олександр Кубраков. Він не має репутаційних проблем та демонструє успішні результати у багатьох напрямках роботи.

Щодо решти кандидатів, кожен з них має суттєві вади, котрі, на думку видання, зменшують вірогідність їхнього призначення.

Нагадаємо, що майже рік тому Президент України Володимир Зеленский оцінював відставку Шмигаля як малоймовірну.