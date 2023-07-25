Президент відповів на петицію щодо зняття санкцій проти Parimatch

Президент України Володимир Зеленський дав доручення прем’єр-міністру Денису Шмигалю перевірити правомірність санкцій, введених проти компанії Parimatch, і в разі виявлення порушень вжити необхідних заходів. Про це йдеться у відповіді на петицію авторства Ірини Куроп’ятник щодо зняття санкцій з компанії Parimatch на сайті президента України.

У заяві глави держави згадується про те, що Міжвідомча робоча група з питань реалізації державної санкційної політики, створена постановою Уряду від 30 серпня 2022 року № 967, має забезпечити координацію дій органів виконавчої влади з питань підготовки санкцій, а також моніторинг ефективності їхньої реалізації.

"З огляду на зазначене я звернувся до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з пропозицією уважно опрацювати порушене в тексті петиції питання та за наявності підстав вжити необхідних заходів реагування. Про відповідні результати автора електронної петиції поінформує Кабінет Міністрів України", — йдеться у відповіді Володимира Зеленського.

На заяву президента України відреагували у компанії Parimatch.

"Публічна відповідь на петицію та ініційована додаткова перевірка – безпрецедентний крок, який свідчить про силу і сміливість у перегляді рішень. Ці якості притаманні демократичній країні, де панує верховенство права, відповідальність та об'єктивність. Разом з тим, це потужний сигнал ринку та європейський спільноті, що санкції це робочий інструмент боротьби з російською агресією", — йдеться у повідомленні Parimatch.

У компанії наголошують, що й надалі готові співпрацювати з представниками влади та надавати всю необхідну інформацію для проведення перевірок і сподіваються на перегляд і скасування рішення щодо санкцій.

"Не маємо сумнівів, що Кабінет Міністрів України відреагує і прийме всі необхідні заходи для встановлення справедливості", — резюмують у Parimatch.

Нагадаємо, петиція за зняття санкцій з компанії Parimatch з'явилася невдовзі після накладення обмежень – 20 березня 2023 і набрала понад 25 тисяч голосів. Попри те, що компанія надала усю необхідну інформацію та переконливі докази щодо розірвання зв’язків з Росією, а також неодноразово зверталася до правоохоронних органів з проханням пояснити причини накладення санкцій, відповіді отримано не було.