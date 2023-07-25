У Львові зникла поставка гуманітарної допомоги зі США на суму 33,6 млн гривень, — розслідування

Після розмитнення вантажу на україно-польському кордоні він таємниче зник. У Львівській обласній адміністрації не змогли дати адекватного пояснення того, що сталося.

Близько 10 000 тактичних аптечок IFAK загальною вартістю 33,6 млн грн, закуплених і відправлених американськими волонтерами для ЗСУ, зникли у Львові. Про це пишуть журналісти проєкту NGL.media.

Розслідування засвідчило, що контейнер із гуманітарною допомогою було відправлено зі США в Україну в жовтні 2022 року. Контейнер містив протигази, спальні мішки, зимову форму і взуття, а також 9700 військових аптечок IFAK загальною вартістю 1,1 млн доларів США.

Приклад зниклих аптечок Вміст зниклих аптечок

Контейнер доставили до Львова в листопаді 2022 року. Львівська обласна військова адміністрація (ЛОВА) заявила, що отримала допомогу, але не надала жодних документів про передачу.

Американські волонтери звернулися на митницю, щоб дізнатися, коли їхній вантаж перетнув кордон з Україною. Польська митниця підтвердила, що контейнер був у них на пункті пропуску "Медика — Шегині" в листопаді 2022 року. Однак українські митники заявили, що такий контейнер до них ніколи не заїжджав.

ЛОВА також заперечує отримання вантажу. Схоже, що контейнер було розпломбовано після перетину кордону, і частину допомоги доставили на склад ЛОВА, а інші предмети зникли.

Начальник управління капітального будівництва ЛОВА Роман Калагурський заявив, що він не пам'ятає, що сталося з вантажем. Він сказав, що вони їздили на митний склад у Медиці в Польщі, шукали волонтерів і перевантажували все вручну, тому що там були якісь проблеми з документами.

На початку липня 2023 року журналісти з NGL.media відвідали склад ЛОВА на вул. Земельній з метою зустрітися з представниками гуманітарного центру для обговорення зниклої гуманітарної допомоги. Однак охоронці повідомили їм, що склад ЛОВА на цьому місці вже не існує, і власник складів, Ростислав Пецух, уточнив, що військова адміністрація залишила його ще на початку цього року.

Перший заступник голови ЛОВА, Андрій Годик, розповів NGL.media, що наразі адміністрація практично не отримує гуманітарних вантажів, і всі адреси, які раніше використовували, зараз фактично не використовуються обласною адміністрацією.

Щодо Координаційного центру з питань надання гуманітарної допомоги, який раніше очолював Олексій Шевчук і використовував склад на вул. Земельній, Андрій Годик стверджує, що цей центр не був юридично оформлений як підрозділ ЛОВА, і тому адміністрація не несе відповідальності за його діяльність.

Годик визнав, що не може пояснити, чому пресрелізи на офіційному сайті ЛОВА згадували координаційний гуманітарний центр у зв'язку з обласною адміністрацією і представляли Олексія Шевчука як керівника гуманітарного штабу ЛОВА.

Нагадаємо, 25 липня в САП розповіли про схеми Міністерства оборони України щодо закупівель зброї, форми та продуктів для ЗСУ. НАБУ веде розслідування за цими фактами.