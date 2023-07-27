Леонід Гребінський: допомагаємо рятувати тих, хто нас з вами захищає

З перших днів повномасштабного вторгнення рф в нашу країну, АТ "КРИСТАЛБАНК" підтримує Збройні Сили України, спрямовуючи основні зусилля на підтримку військових шпиталів. Загалом, банк вже надав благодійної допомоги на 1,9 млн гривень. Крім того, банк підтримує економіку нашої країни та допомагає бізнесу, якому не просто адаптуватися в умовах війни. Про це розповідає Леонід Гребінський, Голова Правління АТ "КРИСТАЛБАНК".

Ваш банк запропонував клієнтам новий депозитний вклад "Допоможемо разом". При його відкритті клієнт автоматично донатить на ЗСУ. Куди йдуть ці кошти?

Власне, цей депозит банк запропонував клієнтам аби об’єднати зусилля та разом підтримувати тих, хто нас з вами захищає. Кошти спрямовуються до благодійного фонду "Кристал" — 2% від суми депозитного портфеля в гривні, який залучає банк виключно на умовах відкритого депозитного вкладу "Допоможемо разом". Мета фонду — цільова допомога на лікування поранених військових. КРИСТАЛБАНК перераховує до цього фонду щомісяця по 100 000 грн. До речі, благодійний фонд "Кристал", за власної ініціативи, створили співробітники банку. Вони зробили сайт фонду "Кристал", де кожний бажаючий може подивитися звіти з усіх витрат та кому саме була передана допомога.

Тобто тепер до благодійної допомоги може долучатися і малий, і середній бізнес?

Саме так. Для нас було важливим залучити до допомоги ЗСУ якомога більше людей та бізнесів. Представники малого та середнього бізнесу можуть перераховувати благодійні внески на БО БФ "Кристал".

Сьогодні українці об`єдналися у боротьбі проти країни-агресора. Хтось донатить на ЗСУ, інші плетуть захисні сітки, переганяють авто для військових чи влаштовують волонтерські збори. Прикладів безліч. Навіть наші діти віддають свої кишенькові кошти на допомогу українським військовим. Як співробітники КРИСТАЛБАНК підтримують нашу армію?

Наші співробітники власними коштами допомагають військовим шпиталям. Зокрема, самостійно організовували збір коштів всередині колективу, залучили до нього близьких, родичів і друзів. Отже, за рік банківським працівникам вдалося придбати медичних препаратів для лікування та підтримки поранених захисників на чималу суму — понад півмільйона гривень.

Наведіть, будь ласка, конкретні приклади допомоги

Наприклад, благодійний фонд "Кристал" придбав та допоміг обладнати кисневими точками одне з відділень "Головного військового клінічного госпіталю". Це обладнання дасть змогу лікарям не гаяти часу, надавати допомогу і рятувати життя нашим захисникам, проводячи реанімаційні заходи безпосередньо у палатах відділення.

Приємно те, що допомога банку не залишилася непоміченою. Нас нагородили Подякою за високу громадянську позицію, патріотизм, активну участь у благодійній допомозі військовому госпіталю в лікуванні поранених військовослужбовців.

Чи підтримує "КРИСТАЛБАНК" своїх мобілізованих працівників?

Звичайно, банк затвердив пакет щомісячної фінансової допомоги кожному співробітнику, який зі зброєю в руках захищає Україну. Виплати мобілізованим співробітникам вже склали понад 1,6 млн грн.

Адже сьогодні дуже важливо всебічно допомагати своїм працівникам у лавах ЗСУ та сприяти боєздатності країни. Впевнений, що наша сила в нашій єдності, підтримуючи один одного, разом долаючи труднощі, ми стаємо сильнішими та наближаємо нашу Перемогу.

Допомога бізнесу — допомога економіці країни

Робота АТ "КРИСТАЛБАНК" безпосередньо впливає на економіку країни. Адже нині він пропонує чимало послуг: різні програми фінансування, надає заставні кредити та беззаставні оведрафти, обслуговує валютні контракти

Саме завдяки активній позиції у підтримці українського бізнесу під час війни банк визнали найкращим банком 2023 року в номінації "Розрахунковий банк для бізнесу" серед невеликих приватних банків в рейтингу провідного видання "Фінансовий клуб".

Які переваги роботи з банком?

Це вигідні тарифи та оперативний розгляд документів. Також ми розуміли гостру необхідність підтримки економіки нашої країни та потреби українців в якісному житлі. Тому відновили кредитування приватних осіб. Зокрема для придбання нерухомості на первинному ринку за програмою "Від мрій — до дій", потім відновили "Кредити на придбання нерухомості на вторинному ринку".

Сьогодні КРИСТАЛБАНК пропонує фізичним особам усі кредитні продукти: кредит на нове житло, на житло на вторинному ринку, кредит під заставу, кредит на нове авто та на авто з пробігом, овердрафт і новий споживчий кредит — "Кредит на все", який можна отримати як готівкою, так і безготівково.

КРИСТАЛБАНК продовжуватиме підтримувати економіку України, а також допомагати рятувати наших військових. Тих, хто нас захищає, хто відстоює ціною свого життя нашу свободу та незалежність. Перемога буде за нами.

Слава Україні! Героям Слава!