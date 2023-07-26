Майже 300-річна "королева оркестру": прикордонники шукають власника унікальної скрипки (фото)

Під час митного контролю на Одещині в автобусі виявили скрипку, виготовлену всесвітньо відомим майстром Антоніо Страдіварі. Її перевозили водії та стюардеса, власника інструмент нібито не має.

В Одеській області запобігли вивезенню за кордон унікальної скрипки, виготовленої італійським майстром Антоніо Страдіварі у 1730 році. Деталями 26 липня поділилась пресслужба Державної прикордонної служби України.

Вивезти з України всесвітньо відомий музичний інструмент завадили прикордонники Білгород-Дністровського загону та митники пункту-пропуску "Паланка-Маяки-Удобне".

Під час контролю в салоні рейсового автобуса виявили сумку, а в ній — скрипку, виготовлену Страдіварі. Інструмент супроводжували лише двоє водіїв-іноземців та стюардеса. За їхніми словами, унікальний виріб — передача, яку не забрали на території України.

"Всесвітньо відомий предмет нібито не має власника", — підкреслили у ДПСУ.

Прикордонники припустили, що скрипка може становити історичну та культурну цінність, адже Страдіварі створив лише приблизно 2,5 тисячі інструментів. До наших днів збереглися лише приблизно 650 з них.

"Тому "королеву оркестру" вилучено та передано на експертне дослідження", — додали у ДПСУ.

Фото: ДПСУ Фото: ДПСУ Фото: ДПСУ

Нагадаємо, Італія готова допомогти Україні у відновленні Спасо-Преображенського собору в Одесі. В посольстві зазначили, що країна має "унікальний у світі досвід в реставраційній галузі".

У Парижі на десятиліття застигла в часі квартира біженців через Другу світову війну. Серед речей у ній виявили роботи італійського художника XIX століття Джованні Болдіні.