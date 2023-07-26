Жінки в Україні зможуть самі обирати, коли йти в декретну відпустку: як це працює

Попередні правила вимагали, щоб жінки йшли в декретну відпустку за 70 днів до пологів і поверталися на роботу через 56 днів після них. Однак новий закон надає можливість жінкам перенести частину відпустки.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9271, який дозволяє вагітним жінкам самостійно обирати, коли вони підуть у декретну відпустку. Про це 26 липня повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Раніше жінки повинні були піти в декретну відпустку за 70 днів до пологів і повернутися на роботу через 56 днів після пологів. Новий закон дозволяє жінкам перенести частину відпустки до пологів і використати її після пологів, якщо у них немає медичних протипоказань.

Загальна тривалість декретної відпустки залишається незмінною — 126 днів (або 140 днів у разі народження двох і більше дітей або ускладнених пологів).

Новий закон про декрет — як це працює

Наприклад, жінка може піти в декретну відпустку за 20 днів до пологів, а потім повернутися на роботу через 106 днів після пологів. Загальна тривалість відпустки залишиться незмінною — 126 днів.

Якщо жінка не хоче переносити частину відпустки до пологів або у неї є медичні протипоказання, вона може скористатися стандартним розподілом днів відпустки.

Новий закон дає вагітним жінкам більше свободи в плануванні своєї декретної відпустки. Вони можуть вибрати, коли їм піти у відпустку, щоб врахувати свої індивідуальні потреби та обставини.

Нагадаємо, 26 липня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про скасування єдиного податку у 2% і часткове зняття мораторію на перевірки бізнесу.

Раніше, 18 липня, стало відомо, що Зеленський дозволив під час воєнного стану надавати офіцерські звання сержантам, у яких є бойовий досвід, але немає спеціальної вищої освіти.