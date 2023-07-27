Які країни стають лідерами на ринку доставлення товарів із Азії?

Перевірені поставники та вчасний аналіз ринку. Як компанія Fialan допомагає українцям співпрацювати з країнами Азії."

Покупки в інтернеті вже давно стали частиною нашого повсякденного життя. Знайти будь-який товар за будь-яку ціну — не проблема. Рейтинг популярності безумовно очолюють товари із Китаю. Проте зараз активно розвиваються ринки й інших азіатських країн. Що можна там придбати оптовим постачальникам .

Основний фокус оптових поставок компанії Fialan зосереджений на країнах Азії. Китай є популярним і тримає перші позиції. Але варто звернути увагу на помітний прогрес логістики Індії, В’єтнама і Південної Кореї. Продукція, ціни та сервіс не поступаються, а іноді навіть і кращі за китайські пропозиції — розповідає директорка міжнародної логістичної компанії Fialan Тетяна Дмитрук.

Наприклад, якщо розглянемо Індію, то за останні роки інвестиції у цю країну були потужними. Нові виробництва, підприємства і компанії відкриваються постійно. Кількість індійських маркетплейсів лише зростає. До того ж Індія — це ринок, який відкрито конкурує з Китаєм і вже став другим за величиною у Азії. Звичайно для цього вони будуть вдосконалюватися і пропонувати дуже вигідні умови і намагатися зацікавити майбутніх клієнтів. Щодо В’єтнаму: це так само новий ринок для українських оптовиків. Тож завдання компанії Fialan допомогти нашим клієнтам розібратися в усіх Товари які часто замовляють із В’єтнаму та Індії, це техніка, одяг, меблі, будівельні матеріали. Вибір дуже широкий. Тому ми завжди проговорюємо з нашими клієнтами, що цікавить їх. Компанія робить індивідуальний підбір поставників товару. Наші контакти перевірені, оскільки спеціалісти компанії Fialan аналізують ринок, компанії, якість і репутацію. Всі ці фактори зроблять співпрацю надійною і вигідною.

Якщо розглянемо співпрацю з Південною Кореєю вона буде цікавою для поставників косметики, засобів догляду. Різноманіття товарів і їх якість справді чудова. Якщо раніше доглядова косметика у більшості асоціювалася лише з європейськими, частково французькими брендами, то зараз синонім "молодість" — це корейський догляд. Брендів безліч і більшість з них зовсім невідомі для українського споживача. Тому якщо український бізнес хоче співпрацювати з корейським ринком, компанія Fialan надає консультаційні послуги для вибору поставників та компаній. Також супроводжуємо клієнтів від початкових етапів вивчення продукції та ринку, до фінального етапу укладання договору. Тож рекомендація від компанії Fialan все ж звертатися за якісною консультацією спеціалістів, для того, щоб ваш бізнес з азійськими партнерами був успішний.