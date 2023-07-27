Що чекає на казино у 2023 році

Прогрес азартної індустрії вже не зупинити. Власники намагаються максимально використовувати передові технології, щоб розвивати свій бізнес. У 2023 році на казино чекає низка якісних змін, які сприятливо позначаться на якості надання послуг кінцевому користувачеві.

Чи дозволять криптовалюту

Одна з проблем полягає в тому, що в якості оплати відсутня криптовалюта. Поки що державні органи не можуть розв'язати цю проблему, оскільки немає законодавчої бази. Унаслідок цього казино чекає, що 2023 року ситуація зміниться, і змушені пропонувати інші варіанти оплати: мобільні оператори, термінали самообслуговування тощо.

Відсутність криптовалюти значно знижує конкурентоспроможність вітчизняних онлайн казино на міжнародному ринку азартних послуг. Іноземні відвідувачі, які не мають рахунків в українських банках, не можуть поповнити депозит.

Зниження податків і вартості ліцензії

Кілька великих операторів висловили своє невдоволення ціною, встановленою державою. Щоб відкрити звичайний слот-зал, доводиться витрачати величезні суми грошей:

150 млн гривень для провінції.

300 млн грн для столиці.

Онлайн-казино — 35 млн грн

Слот-зал з ігровими автоматами 49 мільйонів гривень

Операторам також потрібно заплатити 18% податок на прибуток і ще низку інших податків, включно з військовими зборами.

Що чекає на наземні казино у 2023 році

Судячи з того, яким успіхом у населення користуються невеликі слот-зали, то експерти прогнозують їхню появу в невеликих містах. Оператори вже націлилися на обласні та районні центри з чисельністю населення від 50 до 100 тисяч осіб.

Також гравці чекають на розвиток азартної індустрії у великих туристичних центрах. Розважальні центри, аналогічні тому, що відкрито в готелі GagarInn в Одесі брендом First Casino онлайн казино, з'являтимуться у Львові, Києві та інших великих містах України.