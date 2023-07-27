Відпочинок Арістова на Мальдівах під час війни: нардепу повідомили про підозру (фото)

За даними генпрокурора, депутат спланував відпочинок із сім'єю на Мальдівах, знаючи про законні обмеження щодо виїзду за кордон. Для цього він підготував документи, в яких вказав завідомо неправдивий термін перебування в іншій країні.

Генеральний прокурор повідомив про підозру народному депутату України за фактом внесення в офіційний документ завідомо неправдивих відомостей. Про це пише пресслужба Офісу генерального прокурора 27 липня.

Повідомляється, що в червні 2023 року підозрюваний спланував відпочинок із сім'єю на Мальдівах, знаючи про законні обмеження щодо виїзду за кордон.

У відомстві також зазначають, що нардеп намагався надати законності своєму відпочинку, надавши документи про службове відрядження на три дні з метою поглиблення двостороннього співробітництва з владою Литви.

У публікації йдеться про те, що в документах були вказані недостовірні терміни перебування в іншій країні, а авіаквитки до Мальдівської Республіки нардеп придбав заздалегідь. Крім того, перебуваючи за межами України, депутат дистанційно відкрив лікарняний в одній із приватних лікарень Києва.

В Офісі генерального прокурора також зазначили, що наразі вирішується питання про обрання народному депутату запобіжного заходу.

Що кажуть у СБУ

Інформацію про пред'явлення підозри народному депутату підтвердили у пресслужбі Служби Безпеки України. За даними СБУ, нардеп відпочивав в одному з готелів острова Ітхаафуші на Мальдівах із дружиною та дітьми.

"За матеріалами СБУ та ДБР повідомлено про підозру народному депутату України, який відпочивав на Мальдівах під час війни", — повідомили у відомстві.

У публікації не згадується ім'я народного депутата, однак зазначено, що йдеться про чинного заступника голови комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Цю посаду зараз обіймає Юрій Арістов.

Повідомляється, що під час обшуків у будинку депутата СБУ виявила закордонний паспорт обвинуваченого, в якому були відмітки про відвідування Мальдів.

Що говорить нардеп Арістов

У четвер, 27 липня, Юрій Арістов написав на своїй сторінці у Facebook, що його виїзд за кордон було здійснено на законних засадах. При цьому в публікації не згадується відвідування Мальдівської Республіки.

"Оскільки я фігура політична, а відпустка моєї сім'ї викликала неабиякий резонанс, я не хочу створювати передумови для дискредитації президента, партії "Слуга народу" та народу України. Тому негайно подав заяву про складання депутатських повноважень за власним бажанням", — заявив Юрій Арістов.

Відпочинок нардепа на Мальдівах: що відомо

Нагадаємо, 25 липня керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вирішив терміново домогтися того, щоб членство в ній нардепа Юрія Арістова було припинено. За даними ЗМІ, це рішення було пов'язане з відпочинком депутата на Мальдівах.

Того ж дня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що Юрій Арістов подав до Верховної Ради заяву про складання депутатських повноважень.

Пізніше, 26 липня, стало відомо, що СБУ та ДБР проводять слідчі дії щодо чинного народного депутата України, який під час війни поїхав відпочивати на острови в Індійському океані.