Вибух гранати у Будинку профспілок в Одесі: з'явилися деталі смертельного випадку (відео)

Попередньо встановлено, що причиною вибуху стало необережне поводження одного з орендаторів приміщення, від отриманих травм він помер на місці, ще одна людина госпіталізована.

28 липня в Одесі прогримів вибух у Будинку профспілок, прибувши на місце інциденту поліціянти встановили, що внаслідок необережного поводження граната вибухнула у руках масажиста-реабілітолога. Про це повідомляє Національна поліція Одеської області.

За даними слідства, загиблий орендував підвальне приміщення у Будинку профспілок.

Внаслідок вибуху поранення отримав відвідувач загиблого, у нього діагностували баротравму легкого ступеня.

Наразі на місці подій продовжують працювати спеціалісти-вибухотехніки.

У Національній поліції також повідомили, що походження боєприпасу встановлюватиметься у ході досудового розслідування.

Вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок" та за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Раніше повідомлялось, що в Одеському будинку профспілок, який розташований на Куликовому полі, вибухнула граната, в результаті чого є загиблий.

Нагадаємо, 25 липня Фокус повідомляв, що в Одесі чоловік влаштував стрілянину через шум поруч із його будинком. У результаті декілька людей отримали поранення. Правопорушнику повідомлено про підозру в хуліганстві, йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.