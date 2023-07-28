Різдво – 25 грудня: Зеленський підписав закон про перенесення трьох державних свят

Відповідно до нового закону в Україні змінюються дати державних свят відповідно до новоюліанського церковного календаря.

Президент України Володимир Зеленський 28 липня підписав закон, який передбачає перенесення дат святкування трьох державних свят: Різдва, Дня Української Державності та Дня захисників і захисниць України. Про це йдеться у картці законопроєкту №9431.

Закон України "Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України" був підписаний главою нашої держави й набере чинності від дня, наступного за днем його опублікування.

Так, згідно з новими нормами, 25 грудня в Україні відзначатиметься Різдво Христове, 15 липня – День Української Державності, 1 жовтня – День захисників і захисниць України.

"Метою законопроєкту є відмова від російської спадщини нав'язування відзначення Різдва Христового 7 січня та встановлення дати святкування Різдва Христового 25 грудня. І, як наслідок, перенесення дат святкування Дня Української Державності, коли вшановується пам'ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого, та Дня захисників і захисниць України, яке пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці", – йдеться у пояснювальній записці.

Православна церква України на Архієрейському соборі остаточно затвердила повний перехід з 1 вересня 2023 року на новий – новоюліанський календар. ПЦУ відзначатиме нерухомі свята у такі дати: Різдво 25 грудня, а не 7 січня. Покрову – 1 жовтня, Водохреще – 6 січня, а День Святого Миколая – 6 грудня.

Нагадаємо, 27 липня ПЦУ прийняла остаточне рішення щодо переходу на новий календар. Вже з вересня парафіяни Православної церкви України будуть жити за новоюліанським календарем. За словами митрополита ПЦУ Епіфанія, календарна комісія вже його підготувала.