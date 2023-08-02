Нова канадська школа у Києві — відкриття!

У вересні 2023 року у Києві відкривається канадська школа — Toronto Imperial School. Навчальний заклад акредитовано Міністерством освіти Онтаріо.

Приміщення школи — 4-поверховий освітній простір у центрі столиці, на Печерську.

Нова школа поєднує навчання одночасно за двома програмами — канадської та української школи. Навчання за міжнародною програмою відбувається виключно англійською мовою. Така синергія дозволить дітям в майбутньому мати вибір — продовжувати навчання в Україні чи за кордоном.

Після випуску школярі здобувають одразу два дипломи про повну середню освіту — канадський + український.

На перші 50 місць у школі діє спеціальна ціна! Залишайте заявку для консультації та бронювання місця у школі за посиланням або телефонуйте за номером +38 (044) 500-03-20.

У статті нижче розповідаємо про особливості навчання у школі. Ви дізнаєтеся про особливості та переваги навчання за канадською програмою, а також про перспективи для випускників.

Канадський атестат

Однією з головних переваг нової канадської школи є навчання за програмою Ontario Secondary School Diploma (OSSD). Ця програма визнана світовим стандартом і вже багато років успішно використовується в Канаді та гарантує доступ до найпрестижніших ВНЗ Канади, США, Австралії, Великої Британії та Європи.

Українські учні матимуть можливість отримати освіту, еквівалентну канадському стандарту, що відкриє перед ними безліч можливостей для майбутньої кар'єри та навчання за кордоном.

Учні Toronto Imperial School будуть вивчати ті ж предмети, що й канадські учні, зокрема математику, фізику, філософію, бізнес, медіаграмотність та інші. Це дозволить студентам отримати широкий спектр знань і компетенцій, які будуть корисні для подальшого навчання та професійного розвитку.

Якісна академічна підготовка

Мета школи — надати українським учням високу якість освіти та забезпечити їм перспективи для майбутнього навчання та професійного зростання. Навчальна програмаToronto Imperial School розроблена з дотриманням міжнародних стандартів освіти, зокрема учні вчитимуться мистецтву дискусій, а також написанню письмових робіт за стандартами освітніх систем Канади, Великої Британії та США.

Студенти з дипломом OSSD мають доступ до стипендій від найкращих університетів світу. Процес зарахування теж відбувається скоріше, адже студенти вже знайомі зі стандартами міжнародної системи освіти.

Високий рівень англійської мови

Однією з ключових переваг навчання в новій канадській школі Toronto Imperial School є англійська мова.

Протягом навчання учні проходять повний курс англійської мови та літератури, а також складають іспит на мовну компетентність, що забезпечує їхнє володіння англійською мовою на рівні носія мови.

Після закінчення навчання український школяр матиме той самий рівень мовної та академічної підготовки, що і закордонні, канадські або британські учні.

Гарантія вступу до 330 ВНЗ світу

Toronto Imperial School має партнерство з 330 університетами та коледжами з Великої Британії, Канади, США, країн Європи та Австралії. Така співпраця дозволяє зараховувати студентів на навчання без додаткових іспитів.

Що отримують випускники Toronto Imperial School?

подвійний атестат від української та канадської школи, який відчиняє двері до будь-якого ВНЗ світу;

гарантію зарахування до 330 ВНЗ світу;

високі академічні результати вже з першого дня навчання за кордоном;

стипендії за високу успішність.

Канадська школа в Києві відкриває нові перспективи для студентів, які мріють здобути якісну освіту, розвинутися як особистості та побудувати успішну кар'єру в міжнародному середовищі.

На перші 50 місць у школі діє спеціальна ціна! Залишайте заявку для консультації та бронювання місця у школі за посиланням або телефонуйте за номером +38 (044) 500-03-20.