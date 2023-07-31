Сторона Жеваго може впливати на автоматичний розподіл справ з метою підбору потрібного судді, - ЗМІ

Перший автоматичний розподіл відбувся 11 травня.

Колегія суддів, яка буде розглядати в Північному апеляційному господарському суді одну зі справ, де стороною є структури підприємця Костянтина Жеваго, може бути ангажованою через непрозорий відбір цих суддів під час розподілу справ. Про це йдеться в матеріалі видання "Дело", пише УНІАН.

Йдеться про апеляційну скаргу, яку буде розглядати колегія у складі суддів Світлани Владимиренко, Сергія Бурульова і Бориса Ткаченка у справі про претензії Жеваго на ТОВ "Преміоррі" — виробника шин з Білої Церкви, який працює з використанням потужностей збанкрутілого заводу "Росава", проте не має жодного стосунку до олігарха, який втік. Журналісти припускають, що спосіб, у який було обрано колегію, може свідчити про маніпуляції з автоматичним розподілом, а відтак може впливати на кінцеве рішення. Зокрема, і через те, що один із суддів — Бурульов — уже виносив рішення на користь інших бізнес-інтересів Жеваго в Білій Церкві, де фігурують ті самі кінцеві бенефіціари, що й у справі "Преміоррі".

В першій інстанції справу №911/266/22 слухав Господарський суд Київської області. Вона стосується наміру компаній Жеваго отримати контроль над виробником шин ТОВ "Премірорі" через зміну засновників у британській компанії Premiorri LTD (є власником українського бізнесу). Суд ухвалив рішення на користь Жеваго, хоча доказами були сумнівні роздруківки pdf-файлів невідомого походження. 4 липня справу мала розглядати апеляційна інстанція — Північний апеляційний господарський суд. Однак склад суду змінювався тричі, аж поки не наповнився суддями, які потенційно можуть бути лояльними до структур Жеваго, пише видання.

Перший автоматичний розподіл відбувся 11 травня. Система визначила, що справу мають розглядати судді Світлана Владимиренко (голова), Алла Демидова, Ірина Ходаківська. 4 липня розгляд так і не розпочався, бо голова колегії взяла лікарняний. В інші дати, на які призначили розгляд, відпустки на 4 дні взяли уже Демидова і Ходаківська. Через це було призначено повторний автоматизований розподіл справи між суддями, вона "випала" суддям Олексію Євсікову і Віталію Корсаку. Обидва судді взяли самовідвід. Причина — судді брали участь в розгляді скарги щодо скасування забезпечення позову (процедурне питання), і через це нібито могла виникнути підозра в упередженості суду. Втім, це надумана причина, адже йдеться про різні стадії судового процесу, і рішення не впливають одне на одне.

А от якраз суддя Буравльов, якого система обрала після третього розподілу, має набагато більше підстав для самовідводу. "Адже саме він у складі іншої колегії виносив рішення щодо іншої групи компаній Жеваго, які є частиною цього "пазлу" з шинним виробництвом і ТЕЦ — у справі про визнання недійсними зборів за участю "мертвих акціонерів" ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" (30664834)", — йдеться в матеріалі. Йдеться про те, що в першій інстанції сторона Жеваго намагалась довести, що ліквідовані раніше офшорні компанії мали право скликати незаконні збори акціонерів. Різні судді у суді першої інстанції по-різному потрактували цей процес — одні визнали, що "мертві" фірми не можуть брати участь у зборах акціонерів, інші — ухвалили рішення про те, що такі збори є законними. Серед таких було рішення у справі № 911/172/22. В апеляції його слухала якраз колегія на чолі з Буравльовим. "Попри те, що формально йдеться про різні компанії, олігарх, що втік, і у випадку з шинним бізнесом, і у випадку з ТЕЦ — той самий", — зазначає видання.

Розгляд справи — попри велику завантаженість суддів — призначили майже "блискавично": на 3 серпня, або на 10-й день після останнього автоматичного розподілу.

Автори зазначають, що саме обрана в такий сумнівний спосіб "трійка" буде розглядати усі інші апеляційні скарги у корпоративному спорі, зокрема і скарги українського інвестора шинного бізнесу "Преміоррі". "Крім того, рішення у цій справі може стати по суті прецедентним для інших справ, де Жеваго намагається привласнити бізнес, який йому не належить. Адже кількість суддів, які не ухвалювали рішень на користь підприємця в Північному апеляційному господарському суді все ще досить велика, проте на них "автоматична система" справи олігарха майже не розподіляє", — резюмує видання.