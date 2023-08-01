Перевищив норму проміле у 12 разів: на Одещині п'яний водій протаранив мікроавтобус (фото)

У винуватця аварії правоохоронці також не виявили посвідчення водія, автоцивілки та техпаспорта.

У понеділок, 31 липня, на автодорозі Одеса — Рені легковик "Daewoo Lanos" зіткнувся з мікроавтобусом "Ford Transit". Легковим автомобілем керував чоловік, в організмі якого проміле алкоголю перевищувало норму у 12 разів. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Таким чином 40-річний житель Миколаївщини, будучи в стані алкогольного сп'яніння, без посвідчення водія, цивілки та техпаспорта, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом, яким керував 63-річний житель Старокозацької територіальної громади. У результаті ДТП водія легковика госпіталізували з переломом ноги, тоді як його 33-річній пасажирці та водієві мікроавтобуса надали медичну допомогу на місці.

Легковик в'їхав у мікроавтобус

"Відносно громадянина поліцейські склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (керування транспортними засобами особами в стані алкогольного сп’яніння), ч. 1 ст. 124 (порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ч. 1 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не пред’явила для перевірки поліс обов’язкового страхування та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу) та ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП", — сказав т.в.о. начальника Білгород-Дністровського районного відділу поліції Олександр Звягінцев.

Додали, що на місці ДТП працювали співробітники Білгород-Дністровського районного відділу поліції, які встановлювали всі обставини автопригоди.

У поліції закликали водіїв не сідати за кермо у стані алкогольного сп'яніння, бути уважними на дорозі та дотримуватися ПДР.

Нагадаємо, в Україні з січня до червня 2023 року внаслідок ДТП загинуло 1314 і було травмовано 12 755 осіб. Зокрема, за першу половину 2023 року в ДТП загинуло на 15,3% більше осіб, ніж за аналогічний період минулого року.

27 липня в Київській області сталася ДТП, у результаті якої вантажівка "DAF" врізалася в блокпост. Водій легковика виїхав на головну дорогу, не надавши перевагу руху вантажівці.