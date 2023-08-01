План відбудови країни: відбувся міжнародний форум RE:UKRAINE

Форум RE:UKRAINE об’єднав на одному дискусійному майданчику більше 400 людей з усіх регіонів країни — фахівців та експертів будівельної галузі, високих технологій, управління фінансами, політиків, представників центральної та місцевої влади. Про це повідомляє "Телеграф".

Головні панелі форуму були присвячені: стратегії відбудови країни в цілому та кожного українського міста, післявоєнному економічному зростанню та відбудові.

Організаторами події стали добровольчий будівельний батальйон "Добробат" (Україна) та Центр Інновацій CFI (США)

Дмитро Іванов, CEO "Добробат":

"На RE:UKRAINE прозвучало багато практичних ідей та нових поглядів на процес відбудови – створення нового образу повоєнної України. Ми зрозуміли готовність до діалогу між владою, громадськістю, забудовниками, міжнародними партнерами — тож перший крок зроблено. Далі будемо працювати над створенням бек-офісу — єдиного координаційного центру, який об’єднає основних стейкхолдерів на цьому ринку."

Андрій Длігач, голова Advanter Group, співзасновник Центру економічного відновлення, засновник міжнародної бізнес-спільноти Board:

"Відновлення України — це перш за все переосмислення майбутнього (візії) України, модернізація наших відносин в державі і вже потім модернізація інфраструктури.

А це можливо лише за умов єднання громадянського суспільства, бізнесу і держави. Це, в свою чергу, моя місія і тому я щасливий, що було організовано форум RE:UKRAINE як інклюзивний майданчик саме осмислення відбудови України.

Панель, яку мені пощастило модерувати, стосувалася власне стратегії модернізації України. І ми з шановними панелістами дійшли спільної думки, що для цього потрібна єдина візія майбутньої України, що місцева влада має прагнути створити найбільш привабливе середовище для підприємців і мігрантів, а держава — сприяти перетворенню всієї країни на найкраще місце для життя і ведення бізнесу."

Переглянути подію можна на youtube каналі Добробат.

Другим етапом Форуму RE:UKRAINE стане організований Центром інновацій (CFI) візит делегації українських урядовців та експертів з будівництва в США до району затоки Сан-Франциско восени 2023 року. Під час 10-денного візиту українські фахівці відвідають інноваційні дизайнерські, будівельні та технологічні компанії, отримають консультації та зможуть домовитись про співпрацю.