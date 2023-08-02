Захопив заручницю: у Марганці чоловік підірвав гранату в пенсійному фонді (фото)

За інформацією правоохоронців, після переговорів із поліцейськими чоловік погодився відпустити жінку. Унаслідок вибуху боєприпасу він отримав осколкові поранення. Відвідувачі та працівники ПФУ не постраждали.

У місті Марганець Дніпропетровської області чоловік підірвав гранату в будівлі Пенсійного фонду України. Про це 2 серпня повідомили у відділі комунікацій Нікопольського районного управління поліції.

За версією поліцейських, чоловік приніс у будівлю ПФУ гранату і захопив у заручники жінку. Однак після переговорів із поліцією він погодився її відпустити.

Після цього чоловік підірвав гранату і отримав осколкові поранення. Поліцейські одразу ж надали йому першу медичну допомогу. Співробітники та відвідувачі закладу не постраждали.

На місці події тривають слідчі дії. У поліції відкрили два кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, 28 липня в Одесі прогримів вибух у сумнозвісному Будинку профспілок на Куликовому полі. За інформацією місцевих Telegram-каналів, клієнт подарував гранату масажисту, а той випадково висмикнув чеку. Масажист загинув, другий чоловік був травмований.

Раніше, 31 травня, повідомлялося, що поліція Київської області затримала 36-річного чоловіка, який кинув гранату біля своїх гостей, унаслідок чого одна людина загинула і троє осіб дістали поранення.