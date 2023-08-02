Організував схему, щоб відсудити у держави 54 млн: ексдепутата Логвинського розшукує НАБУ

Семеро фігурантів справи звернулися в Європейський суд з прав людини, щоб отримати гроші з держбюджету за заборгованість "Київенерго". Однак детективи з’ясували, що гроші вже були отримані від іншого підприємства.

Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук колишнього депутата Георгія Логвинського, якого підозрюють в організації заволодіння компанією "Золотой Мандарин Ойл" понад 54 мільйонів гривень. Про це 2 серпня повідомила у соцмережах пресслужба НАБУ.

"За версією слідства, підозрюваний впродовж 2013-2016 років розробив та реалізував злочинну схему із заволодіння коштами державного бюджету шляхом введення в оману Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо спірних правовідносин між підконтрольним іншим співучасникам злочину підприємством з ознаками фіктивності ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" та ПАТ "Київенерго"", — йдеться у публікації.

Справа "Золотого мандарину": що вже відомо

Згідно з даними НАБУ, екснардепу повідомили про підозру ще 10 липня. Окрім нього у причетності до заволодіння державними коштами підозрюють ще шістьох фігурантів.

За версією слідства, у вересні 2013 року представник "Золотой Мандарин Ойл" за вказівкою Логвинського надіслав заяву до ЄСПЛ про стягнення з бюджету боргу "Київенерго" у розмірі 54,179 мільйона гривень.

Проте, як з’ясували детективи, насправді на момент звернення до суду майно та рахунки товариства були арештовані через заборгованість перед АТ "Родовід Банк", яка складала 70 мільйонів гривень. Більш того, керівник "Золотой Мандарин Ойл" був притягнений до відповідальності за шахрайство. Також фігуранти справи приховали те, що ТОВ напередодні відступило права вимоги до "Київенерго" на користь іншого підприємства та вже отримало 54,18 мільйона гривень.

"Надалі, як вважає слідство, колишній нардеп домовився з керівництвом Міністерства юстиції України, за сприяння якого Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору та фактично визнав вину держави за невиконання рішення суду у спорі між двома приватними компаніями, право вимоги за яким компанією ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" було відчужено", — підкреслили в НАБУ.

Інфографіка, опублікована пресслужбою НАБУ Фото: НАБУ

У бюро розповіли, що на підставі декларації фігурантам справи повторно перерахували 54,179 мільйона гривень, але вже з державного бюджету.

"Вказані грошові кошти з використанням послуг конвертаційних центрів надалі легалізовано. Розслідування вказаних фактів детективи НАБУ розпочали у червні 2017 року", — додала пресслужба.

Нагадаємо, 1 серпня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід екснардепу від фракції ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу. Політика арештували. За версією слідства, він поширював серед населення та політичного керівництва країн ЄС антиукраїнську пропаганду.

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