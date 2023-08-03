Допомогти військовим вчасно та ефективно: перевірені рекомендації від ІТ-волонтерів NIX

Українське волонтерство — без перебільшення унікальне явище. Відколи росія анексувала Крим та почала війну на Донбасі, волонтерський рух почав набирати обертів. За час повномасштабного російського вторгнення згуртованість українців вражає: 90% робили пожертви на потреби Збройних сил, а щонайменше 13% зайняті у волонтерській діяльності. За даними IT Ukraine Association, 95% технологічних компаній перераховують кошти на допомогу державі.

Так, однією із найактивніших IT-донатерів стала команда NIX, яка передала майже 1,5 млрд гривень для потреб фронту. Постійна залученість у волонтерство та нові, подекуди дуже специфічні знання дозволяють Ніксовим фахівцям допомагати ефективно. Як кожен волонтер може цього досягти — дізнаймося з досвіду ІТ-волонтерів з Нікс.

Волонтерство як окремий проєкт

У NIX створено волонтерську групу за різними напрямами: машини, дрони, турнікети, шоломи та інше пріоритетне для фронту обладнання. Кожна така група має свого тімліда, який керує командою. Фахівці самі обрали напрям, у якому вони найбільш корисні: хтось більше розбирається в безпілотниках, хтось знає, де швидко знайти авто. Типові робочі міти замінили на спілкування з військовими, щоб оперативно реагувати на потреби захисників. За ці півтора роки "проєкту" зібрали рекомендації, які допоможуть іншим волонтерам наближати перемогу над ворогом.

Перша допомога: збираємо аптечку

На військовій аптечці не слід економити. Краще не купувати укомплектовані набори, а зібрати самостійно все необхідне на передовій. Так ви переконаєтесь, що наповнення аптечки дійсно допоможе врятувати бійцю життя.

Волонтери NIX передали захисникам вже понад 1000 тактичних аптечок, тож добре знають, що має в них бути:

2 ізраїльські бандажі;

3 бинти для тампонади;

армована стрічка;

атравматичні ножиці;

гемостатик;

гідрогелева пов’язка;

карта фіксації поранень;

назофарингіальна трубка;

нітрилові рукавички;

оклюзійні наліпки;

очні пов’язки;

первинний набір пігулок;

пластир у рулоні;

термоковдра;

трикутна косинка.

Одяг для бійців

Одним із найважливіших критеріїв — якість. Від матеріалу та правильно підібраного розміру залежить безпека військового та ефективність виконання ним бойових завдань. Зверніть увагу на такі аспекти:

Тип завдань. Для тилу підійде бавовняний UBACS. Для тих, хто "на нулі" важливо обирати одяг із Ripstor-плетіння та міцними швами. Для військових розвідників обирайте матеріал із NIR-покриттям, щоб зробити менш помітними в пристроях нічного бачення.

Забарвлення. Для вдалого маскування обирайте піксель або MultiCam (OCP).

Розмір. Врахуйте охоплення грудей, талії та довжину штанів, щоб одяг не сковував рухи.

Зв’язок, який не підведе. Як обирати рації?

Для безперебійної комунікації рація — одна з найнеобхідніших потреб в армії. Перед покупкою уточніть у бійців, який діапазон частот їм потрібен: UHF чи VHF. Вибір рацій чималий, тож краще:

Купуйте радіостанції з підтримкою AES-шифрування.

Обирайте рації з акумулятором ємністю від 1600 до 3100 мАг.

Доповніть рацію гарнітурою з активними навушниками та кнопкою PTT. Це дасть змогу війсковим не відстібувати рацію, коли зайняті руки.

Які дрони потрібні військовим?

Mavic 3 Pro — найбільш популярний варіант, на який отримуємо запит. У версії Pro камера й зум кращі, ніж у Mavic 3 (стандартний). Тут є дві камери — з трьохкратним та семикратним збільшенням. Роздільна здатність матриці — 48 мегапікселів, у стандартній версії — 20 Мп.

найбільш популярний варіант, на який отримуємо запит. У версії Pro камера й зум кращі, ніж у Mavic 3 (стандартний). Тут є дві камери — з трьохкратним та семикратним збільшенням. Роздільна здатність матриці — 48 мегапікселів, у стандартній версії — 20 Мп. Mavic 3 Pro Fly More Combo . Модель, схожа на Mavic 3 Pro, але тут не одна, а три батареї. Коли отримуємо запит на нього, уточнюємо, чи дійсно потрібна саме ця версія. Пов’язано це з тим, що через збиття дронів залишаються непотрібні батареї.

. Модель, схожа на Mavic 3 Pro, але тут не одна, а три батареї. Коли отримуємо запит на нього, уточнюємо, чи дійсно потрібна саме ця версія. Пов’язано це з тим, що через збиття дронів залишаються непотрібні батареї. Mavic 3 Classic — найбільш доступний варіант. Наразі отримуємо мало запитів від захисників саме на цю модель.

Пам’ятайте: від аптечок, екіпіровок, безпілотників та всього, що привозять на фронт волонтери, залежить життя бійців. Надійна рація вбереже від перехвату розмови, бинти й бандажі допоможуть зупинити кровотечу, дрони покажуть позиції і склади ворога. Всі вироби і технічне оснащення працюють комплексно та з єдиною ціллю — допомогти нашим захисникам у ході бою. Перевіряти кожен товар слід ретельно ще до покупки. І, звісно, цікавитись у військових, як вони оцінюють якість наданих речей. Так ви матимете рішення, перевірені часом та війною, і знатимете, що доцільно купувати.