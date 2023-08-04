Як досягти успіху в ІТ: інтерв'ю з Павлом Романюком, засновником компаній VinMir і Leisurement

Павло Романюк пройшов довгий шлях від розробника програмного забезпечення у Вінницькій ОДА до засновника компаній VinMir і Leisurement та суддівства на Всеукраїнському Хакатоні YEPS.

Технології стрімко змінюють наш світ, перетворюючи наш спосіб життя і те, як ми взаємодіємо один з одним. У центрі цієї революції перебувають діячі IT-індустрії, які постійно шукають нові та інноваційні шляхи для поліпшення нашого світу. Сьогодні ми поговоримо з одним із таких людей.

Павло Романюк — успішний український ІТ-спеціаліст, засновник компаній VinMir та Leisurement, суддя на Всеукраїнському Хакатоні YEPS, член найбільшої професійної організації IEEE. У цьому інтерв'ю він ділиться своїми думками та поглядами на IT-індустрію, своїм досвідом розвитку стартапів, участі в IT-заходах і тим, як це впливає на розвиток IT-спільноти, а також розповідає про те, які уроки він засвоїв на своєму шляху в IT та які поради він може дати тим, хто лише розпочинає свою кар'єру в цій галузі.

Павле, розкажіть, будь ласка, як Ви розпочали свою кар'єру у сфері IT і які важливі моменти вплинули на ваш професійний шлях?

Я почав свою кар'єру, як більшість програмістів, з навчання на факультеті комп'ютерних наук. Після закінчення я створив власну IT компанію з розробки програмного забезпечення VinMir. У той час я почав працювати над розробкою та впровадженням універсальної системи CRM VinMir. Це дало мені основу, яка дала змогу перейти до складніших проєктів і зрештою стати одним із ключових розробників на платформі Salesforce Commerce Cloud (SFCC).

Павле, Ви є розробником унікальної системи CRM VinMir, розкажіть, будь ласка, докладніше про цю систему та її застосування.

CRM VinMir — це справді унікальна система управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), розроблена командою, в якій я обіймав ключову посаду розробника і керівника.

Систему було спроектовано з метою полегшення роботи з клієнтською базою та поліпшення ефективності бізнес-процесів у підприємствах різних галузей. Основними напрямками, в яких застосовується ця система, є облік клієнтів, контроль за виконанням завдань і управління замовленнями.

CRM VinMir має високий ступінь адаптивності, що дає змогу інтегрувати її в будь-яку наявну інфраструктуру компанії, не вимагаючи великих витрат на її впровадження та налаштування.

Крім стандартного функціоналу, система охоплює модулі для управління проєктами, автоматизацією продажів, веденням обліку та багато іншого.

CRM VinMir допомагає компаніям оптимізувати бізнес-процеси, підвищує рівень задоволеності клієнтів і покращує загальну ефективність роботи. Усе це робить VinMir цінним інструментом для бізнесу будь-якого масштабу.

У підсумку ми отримали CRM-систему, яка вплинула на індустрію і змінила спосіб взаємодії між клієнтами і підприємствами, завдяки безлічі впроваджень.

Ви обіймали керівні посади в багатьох організаціях, включно з такими відомими компаніями з блискучою репутацією, як Future People, Cartli Group, Robota Molodi, Вінницької Обласної Державної Адміністрації. Чи можете Ви розповісти нам про свій досвід на цих ролях і про те, як вони допомогли вам стати значущою фігурою в IT індустрії?

Цей досвід забезпечив розуміння різних аспектів бізнесу в IT. Кожна з цих позицій вимагала від мене різних навичок і підходів для реалізації поставлених завдань.

Працюючи керівником відділів розробки програмного забезпечення в компаніях Cartli Group і FuturePeople, я створив профільні CRM-системи на базі CRM VinMir, це дало можливість компаніям багаторазово масштабуватися, залучаючи вітчизняних і міжнародних клієнтів. Наприклад, Cartli Group збільшила кількість співробітників до 5000 осіб, що відповідно позначилося на обсягах виконаних робіт і доходах. У FuturePeople, завдяки впровадженню CRM, клієнтами стали інтернаціональні компанії, лідери у своїх галузях.

Робота у Вінницькій Обласній Державній Адміністрації в ролі керівника відділу розробки програмного забезпечення була дуже важливою стадією моєї кар'єри. Це було не тільки тому, що я зіткнувся з новими викликами та завданнями, а й тому, що це була можливість служити суспільству на більш високому рівні. Моя робота там полягала в реалізації проєктів, які були спрямовані на підвищення якості життя громадян. Використовуючи мої технічні навички та навички управління, я працював над такими проєктами як "Портал для інвесторів Vininvest", "Інтерактивна мапа інвестиційної привабливості Вінницького регіону", що дали змогу залучити мільйони доларів прямих інвестицій у Вінниччину. Цей досвід також дав мені глибше розуміння того, як працює державна адміністрація і які складнощі можуть виникнути на шляху до прогресу. Це, безумовно, був цінний урок, який я застосував у наступних проєктах.

Загалом усі ці проєкти значною мірою вплинули на мою кар'єру, давши підґрунтя для мого професійного розвитку як фахівця у сфері IT та керівника.

Ви працювали в американській компанії Capgemini, клієнтами якої є найбільші бренди світу. З якими викликами Ви зіткнулися, працюючи з такими проєктами?

У Capgemini я працював лід-розробником над великомасштабними міжнародними проєктами у сфері e-commerce. Керував командою розробників, впроваджуючи сучасні розробки та адаптуючи програмні рішення, часто зумовлені змінами в бізнес-процесах компаній-клієнтів, пов'язаних із пандемією COVID-19. Багато клієнтів були змушені шукати нові рішення в обставинах, що склалися. Кожен новий проєкт і клієнт — це новий набір проблем і вимог. Розв'язання поставлених завдань вимагає гнучкості та здатності до інновацій, і вміння грамотно керувати командою, розподіляючи обов'язки та вибудовуючи продуктивну взаємодію як усередині команди, так і з представниками клієнтів.

Ключове вміння і запорука успішності досягнення поставлених цілей — здатність швидко вчитися і адаптуватися. Це вміння дало змогу якісно керувати командою розробників і успішно виконати завдання для таких великих брендів як: Lee, Wrangler, Bissell, Louis Vuitton, Moët Hennessy, Delta Faucet, Aetrex і багатьох інших.

Ви заснували унікальний, революційний стартап у США, здатний змінити життя багатьом користувачам — Leisurement. Розкажіть докладніше про проєкт і які його перспективи ви бачите?

Leisurement — це проривний стартап, система організації суспільних процесів у формі додатку з елементами месенджера, системи управління фінансами, розподілу обов'язків, із системою трекерів і нагадувань, що дає змогу інтерактивно стежити за прогресом виконання та оптимізувати поточну фінансову статистику.

Leisurement — це додаток, який допомагає вирішити проблему нестачі часу. Адже час — один із найважливіших і непоправних ресурсів людини.

Я є співзасновником Leisurement, керую відділом розробки та займаюся стратегічним плануванням. Керуючи командою розробників Back-end і Front-end, ми розробили цей проєкт "з нуля" — від ідеї і до реалізації. Створили застосунки для Apple і Android, запустили сайт. Наразі ведемо переговори з потенційними інвесторами в США, які готові вкладатися в розвиток проєкту разом із нами.

Проєкт Leisurement став для мене можливістю зробити свій значущий внесок у сферу, яку я завжди вважав важливою. Ми створили революційне рішення, що не зустрічалося раніше, яке об'єднує месенджер, планувальник фінансів і органайзер в одному застосунку. Leisurement дає змогу значно оптимізувати і спростити рутинні процеси в організації будь-яких заходів і подій, вивільняючи час і даючи змогу сконцентруватися на отриманні приємних емоцій від заходів як в організаторів, так і в простих учасників.

Додаток уже викликає жвавий інтерес у багатьох користувачів, і ми впевнені, що викличе ще більший у найближчому майбутньому.

Крім розроблення важливих для галузі IT проєктів, Ви є членом престижної професійної організації IEEE. Що членство в цій найбільшій поважній організації для IT-фахівців означає для Вас і як це позначається на Вашій роботі?

IEEE, Інститут інженерів з електротехніки та електроніки, є найбільш значущою у світі професійною організацією, присвяченою просуванню технологічних інновацій на благо людства. З експертизою в різних галузях, як-от аерокосмічні системи, комп'ютери, IT та інші, IEEE надихає зміни та встановлює стандарти через конференції, публікації та дослідницькі проєкти. Членство пропонує доступ до ресурсів, можливості для спілкування та визнання серед шанованих колег.

Членство в цій престижній організації відкрило для мене новий рівень спілкування з професійною спільнотою. Це не тільки можливість поділитися своїми знаннями та досвідом, зробити внесок в індустрію інформаційних технологій, а й отримати цінний зворотний зв'язок на мої публікації та роботи в академічних виданнях, обговорити і нові ідеї. Таке спілкування дає змогу бути "в тренді" і залишатися затребуваним фахівцем.

Павле, Ви також є суддею на всеукраїнському Хакатоні YEPS. Розкажіть трохи про ваш досвід у цьому та як, на вашу думку, такі події впливають на розвиток IT-спільноти?

Хакатон YEPS є всеукраїнським конкурсом інноваційних ІТ-рішень для отримання першої роботи в ІТ.

Основне завдання Хакатону — в інтенсивному форматі, використовуючи командне програмування, розробити нові креативні ідеї та їхні прототипи, втілення яких сприятиме працевлаштуванню — отриманню першої роботи в ІТ.

Основні цілі хакатону:

Надати можливість айтішникам-початківцям досвід розробки MVP ІТ-продуктів, який вкрай необхідний для отримання першої роботи в ІТ-індустрії та отримати адекватні рекомендації від експертів

Зацікавити якомога більше молодих людей у розробці власних рішень та створенню і розвитку стартапів

Популяризувати інформаційні технології серед молоді України

Цього року я був запрошений суддею на Хакатон і був обраний головою суддівської колегії.

Бути суддею на YEPS — це приголомшливий досвід. Це чудова можливість побачити, як талановиті молоді люди використовують свою творчість і технічні навички для вирішення реальних проблем. Хакатони, такі як YEPS, є каталізаторами інновацій і сприяють розвитку технічної спільноти, надаючи майданчик для обміну ідеями, навчання та співпраці.

Ймовірно, Ви зустріли багато складнощів на шляху до свого успіху. Які основні уроки Ви винесли з цих випробувань?

Так, як і будь-хто, хто рухається вперед, я зіткнувся з перешкодами, в основному пов'язаними з браком часу. Однак, ці перешкоди вчать нас бути терплячими, наполегливими та готовими до постійного самовдосконалення. А брак часу підштовхнув до розробки стартапу Leisurement. І тут напрошується висновок — перемагає той, хто в труднощах бачить нові можливості.

Що б Ви порадили тим, хто тільки починає свою кар'єру в IT? Які напрямки і технології, на Вашу думку, найбільш перспективні сьогодні?

Якщо ви тільки починаєте своє знайомство зі світом програмування, то ось кілька основних пунктів, на які варто звернути увагу:

Вивчіть основні мови програмування. Деякі з найпопулярніших включають: Python, Java, C++, JavaScript. Почніть з однієї, до експертів у якій у вас є доступ.

Дослідіть архітектуру програмного забезпечення. Це дасть вам змогу краще зрозуміти, як розробляти та впроваджувати ефективні програмні рішення.

Вивчайте алгоритми. Алгоритми — це серце більшості програм, і вони включають кроки, які використовуються для виконання певного завдання або вирішення проблеми.

Побудувавши міцний фундамент із базових знань можна не боячись перешкод рухатися далі.

Початок може бути складним, але з терпінням і старанністю ви зможете оволодіти цими навичками і стати успішним програмістом.

У міру просування, я б рекомендував спеціалізуватися в певній галузі, наприклад такій як кібербезпека або хмарні технології.

На чому Ви зараз зосереджені у своїй роботі і які у Вас плани на майбутнє?

Наразі мій основний фокус — проєкт Leisurement. Ми хочемо зробити його рішенням, яке спростить життя людей, взявши на себе рутинні операції і подарувавши їм час. На початку 2024 року плануємо почати його монетизацію, вводячи нові сервіси.

Разом з цим, я продовжую вчитися і розвиватися як фахівець, вивчаючи нові хмарні технології та розробки у сфері штучного інтелекту. Оскільки вважаю, що безперервне навчання — ключ до успіху в цій галузі.