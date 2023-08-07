Аналіз ринку нерухомості України за підсумками останніх шести місяців

Ринок нерухомості в Україні досяг стабільності, що призводить до збалансованого середовища і робить його більш зрозумілим та прозорим як для покупців, так і для інвесторів. Експерти Country.ua повідомляють, що протягом останнього місяця ціни на квартири в Києві залишалися відносно стабільними після шести місяців безперервного зростання. Поточна середня вартість покупки однокімнатних квартир становить 56 800 доларів США, а двокімнатних – 70 000 доларів США.

Ринок оренди житлової нерухомості теж демонструє стабільність після фази зростання. Оренда однокімнатної квартири наразі коштує близько 10 000 гривень, в той час як двокімнатну можна зняти в середньому за 13 000 гривень.

Тепер поглянемо на попит на житло за кількістю кімнат. Однокімнатні квартири залишаються найзатребуваніші через більш доступні ціни, в порівнянні з квартирами з більшою кількістю кімнат. Згасаючий попит на двокімнатні помешкання це підтверджує. Трикімнатні квартири продовжують користуватися найнижчим попитом.

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Коли справа доходить до інвестицій, зверніть увагу на Івано-Франківську, Закарпатську та Львівську області. Через свій неабиякий потенціал для бурхливого розвитку та привабливі умови проживання, первинний ринок нерухомості у цих місцях є особливо цікавими для інвесторів.

На противагу Західним областям, попит на новобудови у Харківській, Миколаївській і Запорізькій областях залишається найнижчим.

Ринок нерухомості зазнає оптимістичних трансформацій, значною мірою під впливом поступового відновлення будівельних робіт. Як повідомлялося у конференції "Аналітика українського ринку нерухомості: перше півріччя 2023 року", спостерігається помітне зростання будівельної активності: минулого року лише 69% об'єктів перебували на стадії будівництва, тоді як на теперішній момент – 75%.

Такий сплеск є гарною ознакою, що вказує на відродження довіри до сегменту нерухомості й зростаючий інтерес забудовників до збільшення кількості своїх проектів. Очікується, що така позитивна динаміка призведе до збільшення пропозицій на ринку, а це, в свою чергу, до стабілізації цінових показників.

В цілому, за підсумками першого півріччя 2023 року український ринок нерухомості продемонстрував певні позитивні тенденції. Ціни на квартири в столиці стабілізувалися, ринок оренди залишається стійким, створюючи сприятливі умови як для інвесторів, так і для покупців. Крім того, в окремих регіонах з'являються гарні перспективи для будівельних проектів.

Таке поєднання факторів сприяє загальному покращенню прогнозів для сектору нерухомості. Для зацікавлених сторін важливо зберігати пильність і стежити за ринковими тенденціями, щоб приймати обґрунтовані рішення в міру того, як ринок продовжує розвиватися.