Україна готова направити у Словенію гелікоптер для подолання наслідків повеней, — МЗС

Українська сторона готова надати Словенії гуманітарну допомогу задля боротьби із наслідками стихійного лиха. Київ всіляко підтримуватиме друзів, які опинилися в скруті, наголосив речник МЗС.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що Україна готова надати Словенії гелікоптер для проведення рятувальних операцій через масштабну повінь у країні.

"У звʼязку із масштабними повенями, які охопили майже дві третини словенської території, Україна готова надати Словенії гуманітарну допомогу задля боротьби із наслідками стихійного лиха", — йдеться у повідомленні.

Ніколенко зазначив, що мова йде про участь українського гелікоптера в пошуково-рятувальних операціях.

"У межах наявних можливостей українська сторона всіляко підтримуватиме друзів та партнерів, які опинилися в скруті, так само як і вони стоять пліч-о-пліч з українським народом, допомагаючи нам давати відсіч російській агресії", — додав речник МЗС.

Повінь у Словенії. Що відомо?

Проливні дощі спричинили масштабні повені в Словенії. Цілі міста залишились без електроенергії, загинуло щонайменше 3 людей. У річці Темениця було виявлено тіло однієї людини. Друга людина загинула у Любляні під час ліквідації наслідків повені.

Малий бізнес внаслідок повені зазнав збитків у розмірі 250 млн євро, повідомила Словенська палата ремесел та малого підприємництва (OZS). Очікується, що остаточна сума збитків буде набагато вищою. Особливо постраждали район на півночі країни, де повені торкнулися від 40 до 50% населення.

Повінь у Словенії Фото: PAP

Фото: PAP

Фото: PAP

Фото: PAP

Фото: PAP

Метеорологи кажуть, що сильні дощі, як очікується, поширяться на сусідні Хорватію та Боснію і триватимуть щонайменше наступні 24 години.

Нагадаємо, 19 травня повідомлялось, що в Італії зростає кількість загиблих внаслідок найсильнішої за 100 років повені. За оцінками, 13 людей загинули й 20 тис. жителів провінції Емілія-Романья залишилися без даху над головою через стихійне лихо, під час якого 23 річки вийшли з берегів і сталося 280 зсувів у 41 місті.

Крім того, у США підлітки застрягли в покинутому тунелі через повінь. Залізничний тунель Еджвотер-Фейрв'ю вважається однією з "дивних" пам'яток штату Нью-Джерсі. Підлітки хотіли дослідити покинутий підземний прохід, але опинилися в пастці через сильні дощі.