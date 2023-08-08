Київські активісти посварилися через посаду у КМДА: про що йдеться, — ЗМІ

Від початку серпня в середовищі активістів, які виступають борцями з будівельною мафією Києва й причетних до політичного проєкту "Народовладдя", почався розкол. Низка провідних облич партії, включно з ветераном Олегом Симорозом і головою політсили Юрієм Левченком, звинуватили у зраді свого соратника Дмитра Перова, передають "Факти".

Зі слів журналістів, Перова ще на початку червня запропонували призначити на звільнену посаду директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА й створили для цього петицію. До серпня вона набрала необхідну кількість голосів.

Приводом до низки гнівних постів у Facebook, як запевняють ЗМІ, стала спільна фотографія Перова з мером Києва Віталієм Кличком і подарована активісту боксерська рукавичка.

"Сумно бачити як твій однодумець через власні нездорові амбіції перетворився на пристосуванця", — написав співзасновник "Народовладдя" і ветеран Олег Симороз у Facebook.

Журналісти зазначають, що не залишився осторонь й Юрій Левченко.

"Нав'язлива ідея, яка роками прямо отруює українське громадянське суспільство, про те, що нібито один нормальний чиновник середнього рівня може досягнути чогось глобально хорошого в команді покидьків є повною маячнею. Вона поширюється або свідомо тими самими покидьками, щоб підживлювати свій імідж "позитивними активістами", або людьми, які банально не розуміють причинно-наслідкових зв'язків у державному/місцевому управлінні навіть на базовому рівні", — так прокоментував рішення свого соратника голова "Народовладдя" Юрій Левченко.

Зі слів журналістів, активіст Перов на всі звинувачення колишніх однодумців жартує, що став "пособником київської будівельної мафії". Водночас, він прямо заявляє, що йому в мерії запропонували займатися реформуванням Департаменту охорони культурної спадщини (незалежно від того, призначать його директором чи ні).

Раніше ЗМІ повідомляли, що на початку червня за власним бажанням звільнився директор Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк — після того, як потрапив у сюжет журналістів-розслідувачів щодо порушення чиновниками умов комендантської години.