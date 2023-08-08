"Не буде 100% офлайн": у Міносвіти розповіли про формат навчання школярів з 1 вересня

Деякі школи продовжать онлайн-навчання через постійно обстріли на прифронтових територіях. З держбюджету виділили кошти на облаштування укриттів, розповів заступник міністра Сташків.

Заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків заявив, що новий навчальний рік близько 80-85% шкіл в Україні розпочнуть в очному або змішаному форматі. Про це він повідомив в ефірі "Українського Радіо".

"Станом на 1 вересня у нас не буде 100% офлайн-навчання у всіх школах, тому що є школи на прифронтових територіях, зокрема в Харківській області, які знаходяться постійно під обстрілами, і де тривоги відбуваються 4-5 разів на день.Тобто там організувати очне навчання неможливо", — сказав Андрій Сташків.

Чиновник зазначив, що з 1 вересня відсоток шкіл, які будуть мати очне або змішане навчання, буде більшим, ніж в кінці минулого навчального року, зокрема 80-85%.

Своєю чергою МОН та ДСНС розробили вимоги до закладів освіти та їхніх укриттів. Також з державного бюджету виділили 1,5 мільярда гривень для областей, які можуть організувати освітній процес. Зокрема, школи та обласні військові адміністрації визначатимуть формат навчання.

"Ми очікуємо, що 500 шкіл будуть мати нові укриття за виділені кошти. В окремих школах вже до 1 вересня будуть завершені роботи, але в деяких укриттях будуть ще облаштовуватись і після початку навчального року", — наголосив він.

Андрій Сташків розповів, що облаштовувати школи новими укриттями допомагають міжнародні партнери-донори. З його слів, фактичну картину буде видно 1 вересня, коли відкриються школи та будуть прийняті відповідні рішення ОВА, й будуть підписані акти готовності кожної школи до початку навчального року.

Нагадаємо, 2 серпня міністр освіти Оксен Лісовий розповів, що школярів в Україні навчатимуть орієнтуватися на місцевості та керувати дронами в межах пілотного проєкту Міносвіти. Зокрема, пілотний проєкт оновленої дисципліни з'явиться у школах із різних областей. Натомість спочатку відбудеться підготовка самих вчителів, для цього залучать міжнародні та громадські організації з досвідом навчання дорослих.