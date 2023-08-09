Інвестори мають позитивний настрій щодо України – Алієв

Зростаючі доходи і низькі очікування витрат на реструктуризацію стимулюють позитивний настрій інвесторів щодо України.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав український бізнесмен та фінансист Руслан Алієв.

Фінансовий експерт зазначає, що світові процентні ставки підійшли до свого піку, що сприяло виникненню різкого ставлення до реструктуризації для низки бідних країн, при цьому серед них деякі найнижчі кредитні рейтинги навіть забезпечили незвичайні випадки в інвестиціях в різних куточках світу.

За його словами, суверенні зобов’язання країн з низькими кредитними рейтингами продемонстрували стрімке зростання прибутків з початку 2023 року.

"Це яскраве світло в кінці тунелю для держав, які довгий час були поза увагою для міжнародного фінансування через надто високі ризики", – зазначає фахівець.

Руслан Алієв вказує, що таке зростання сприяло не тільки стабілізації економічно складних країн, але й забезпечило прибутки інвесторам, які раніше ризикували.

При цьому, за його словами, значну роль в цих подіях грає також Міжнародний валютний фонд, який допомагає країнам уникати найгірших сценаріїв, а також в цілому ставати на шлях "оздоровлення" національної економіки.

В такій ситуації воююча Україна хоч і має перспективу складнощів при погашенні боргових зобов’язань, але загальний настрій інвесторів по всьому світу дає привід для оптимізму.

"Зростаючі доходи і низькі очікування витрат на реструктуризацію стимулюють позитивний настрій інвесторів", – зазначає Алієв.