Києво-Печерську лавру оточили поліцейські: що відбувається (фото, відео)

За повідомленнями очевидців, доступ на територію дозволено лише для священнослужителів, ченців і працівників монастиря.

Сьогодні вранці в Києво-Печерській лаврі спостерігається велика кількість поліцейських. Вхід на територію Національного заповідника тимчасово закритий. Про це 11 серпня повідомляють очевидці в соцмережах.

За повідомленнями, наразі на територію дозволено доступ лише для священників, ченців і працівників чоловічого монастиря.

"Зранку біля Лаври видно безліч поліцейських: доступ на територію заповідника закрито. Вхід на територію нижньої Лаври тимчасово обмежений. Для молитов доступні лише кілька храмів. Таке рішення було ухвалено у зв'язку з невиконанням парафіянами УПЦ рішення суду, яке зобов'язує повернути будівлі під контроль держави", — йдеться в повідомленні.

Опубліковані фото і відео показують, як правоохоронці закрили всі входи на територію заповідника і присутні у великій кількості всередині Лаври.

Зазначимо, що 10 серпня в Міністерстві культури інформаційної політики повідомили, що Господарський суд Києва виніс рішення, за яким Свято-Успенська Києво-Печерська лавра (чоловічий монастир) УПЦ має повернути майно Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра". Це стосується 79 об'єктів на території Нижньої лаври.

Нагадаємо також, що 1 липня в УПЦ заявили, що не залишать лавру, бо вважають вимоги Національного заповідника такими, що не відповідають українському законодавству.

30 березня стало відомо, що договір оренди УПЦ Києво-Печерської лаври було розірвано в односторонньому порядку. Через це ченців монастиря попередили про виселення. УПЦ МП подала до суду.