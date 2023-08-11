ICTV2 покаже серіал з росіянином в головній ролі, — ЗМІ

На українські екрани запланований вихід чергового серіалу з актором з країни-терориста.

Телеканал-дублер ICTV — ICTV2 — нещодавно анонсував премʼєру козацького екшену ​​"Козаки. Абсолютно брехлива історія", де фігурує російський актор. Серіал планують показати до Дня Незалежності з 16 серпня. Як зазначає пресслужба телеканалу, ця "життєствердна історія про наш героїзм у минулому підніме бойовий дух українців зараз", передає "Телеграф".

Водночас телеканал не повідомив те, що одним з головних героїв серіалу є російський актор Михайло Гаврилов, який грає одну з ключових ролей – антагоніста Григорія Червинського.

За сюжетом Гаврилов зіграв у серіалі мисливця за головами Федора, який переслідує головного героя Івана. Федір пустився по сліду сільського хлопця, щоб повернути чарівну сережку московського царя і покарати Івана за злочин.

Таким чином, на українські екрани запланований вихід чергового серіалу з актором з країни-терориста. При цьому заходів ані керівницвом каналу, ані контролюючими органами щодо цього вжито не було.

Михайло Гаврилов — російський актор. Народився в Тольятті, пізніше родина переїхала в маленьке містечко Пермського краю. Знімався в багатьох відомих російських фільмах і серіалах і, судячи з інформації, яка є у відкритому доступі, активно продовжує працювати на російському ринку донині. Більше того, у 2023 році вийшов російський серіал "Трейдер" з Михайлом Гавриловим у головній ролі, який транслюється на пропагандистському "Первом канале". Про російсько-українську війну актор мовчить, натомість у березні 2022 року, коли весь світ дізнався про злочини російських військових у Бучі, Ірпені, Бородянці та інших містах, безтурботно відпочивав на одному з курортів разом зі своєю дружиною.