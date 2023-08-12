Кабмін звернеться до суду за неповернення 6 500 гривень "єПідтримки" вчителями, – ЗМІ (фото)

Мінекономіки звернутися до суду, якщо безпідставно отримані бюджетні кошти, не будуть повернуті.

Вчителі та науковці повинні повернути 6 500 гривень грошової допомоги від державної програми "єПідтримка", а уразі невиконання Міністерство освіти і науки (МОН) України та Міністерство економіки звертатиметься до суду. Про це інформують "Українські Новини" на копію листа МОН.

У ньому йдеться про те, що відбулася верифікація державних виплат, яку провів Мінфін. За її результатами, працівникам певних установ потрібно терміново та у повному обсязі повернути неправомірно отриману від держави допомогу в розмірі 6 500 гривень.

МОН наголосило, що кошти терміново потрібно повернути до резервного фонду державного бюджету. Це наче дозволить спрямувати їх для забезпечення ключових потреб суб’єктів сектору оборони та національної безпеки в умовах воєнного стану.

У листі вказано, що Мінекономіки звернутися до суду, якщо безпідставно отримані бюджетні кошти, не будуть повернуті.

Фото: Українські новини

Фото: Українські новини

Програми "єПідтримка": хто з українців поверне кошти

Державна програма "єПідтримка", як зазначили у МОН, не була розрахована на усіх українців. Певні категорії громадян отримали таку грошову допомогу неправомірно. У зв'язку помилковим перерахуванням коштів вимушені будуть її повернути. Йдеться про виплати у 6500 гривень, які надані минулого року. У разі помилково призначення може відбутися судовий процес, на якому доведуть неправомірність надання грошової виплати. У таких випадках громадяни повертатимуть гроші.

Нагадаємо, 3 серпня у МОН заявили, що педагогам необхідно повернути 6500 грн бюджетних коштів. Це стосується тих грошей, які були виплачені їм навесні 2022 року. У міністерстві наголосили, що допомогу могли отримати лише ті особи, які працювали на умовах трудового договору та не в бюджетних установах.