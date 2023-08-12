"У нас є права": в Одесі співробітник поліції побив чоловіка, — соцмережі (відео)

На опублікованих кадрах між правоохоронцями та містянами відбувається словесна перепалка. Чоловік у формі після образ на свою адресу вдарив цивільного.

В Одесі стався конфлікт між місцевим жителем і співробітником патрульної поліції. Словесна перепалка в один момент переросла в бійку. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали 12 серпня.

На опублікований ролик, який зняла попередньо дружина, потрапила лише частина скандалу. Пара вимагала від співробітників поліції якийсь протокол і водночас використовувала нецензурну та образливу лексику.

"У нас є якісь права. Дай напишу пояснення. Стій кажу, бл**ь", — кричав чоловік в окулярах.

Жінка, яка і знімала ролик, звинуватила співробітників поліції в тому, що вони вивернули чоловікові плече.

Після ще кількасекундної словесної перепалки співробітник поліції наступив на ноги чоловікові, після чого сказав, що це було випадково. Момент зафіксувала камера.

Далі співробітник поліції не витримав образ і вдарив чоловіка з кулака, після чого додав фразу: "Попереджаю про застосування проти вас фізичної сили".

Жінка почала кричати і просити перехожих викликати швидку. У цей час потерпілий лежав на асфальті та тримався за голову.

Побиття в Одесі: реакція поліції

Чим закінчилася історія — невідомо. Ролик перервався. У пресслужбі поліції ніяк не відреагували на скандал на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 10 серпня повідомлялося, що в Черкаській області п'яний водій врізався в авто поліцейського. Поліцейські встановлювали обставини адміністративного правопорушення, вчиненого п'яним 17-річним мотоциклістом, коли їхню машину протаранив інший нетверезий водій автомобіля.