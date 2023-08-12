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"У нас є права": в Одесі співробітник поліції побив чоловіка, — соцмережі (відео)

Артем Богомаз
Фото: Скриншот | В Одесі співробітник поліції побив українця

На опублікованих кадрах між правоохоронцями та містянами відбувається словесна перепалка. Чоловік у формі після образ на свою адресу вдарив цивільного.

В Одесі стався конфлікт між місцевим жителем і співробітником патрульної поліції. Словесна перепалка в один момент переросла в бійку. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали 12 серпня.

На опублікований ролик, який зняла попередньо дружина, потрапила лише частина скандалу. Пара вимагала від співробітників поліції якийсь протокол і водночас використовувала нецензурну та образливу лексику.

"У нас є якісь права. Дай напишу пояснення. Стій кажу, бл**ь", — кричав чоловік в окулярах.

Жінка, яка і знімала ролик, звинуватила співробітників поліції в тому, що вони вивернули чоловікові плече.

Після ще кількасекундної словесної перепалки співробітник поліції наступив на ноги чоловікові, після чого сказав, що це було випадково. Момент зафіксувала камера.

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Далі співробітник поліції не витримав образ і вдарив чоловіка з кулака, після чого додав фразу: "Попереджаю про застосування проти вас фізичної сили".

Жінка почала кричати і просити перехожих викликати швидку. У цей час потерпілий лежав на асфальті та тримався за голову.

Побиття в Одесі: реакція поліції

Чим закінчилася історія — невідомо. Ролик перервався. У пресслужбі поліції ніяк не відреагували на скандал на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 10 серпня повідомлялося, що в Черкаській області п'яний водій врізався в авто поліцейського. Поліцейські встановлювали обставини адміністративного правопорушення, вчиненого п'яним 17-річним мотоциклістом, коли їхню машину протаранив інший нетверезий водій автомобіля.