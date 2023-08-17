Австрійський інвестор ТРЦ "Respublika Park" розглядає участь у проєктах з відновлення України

Австрійська компанія Trafin, інвестор ТРЦ "Respublika Park" у Києві, цікавиться проєктами з відновлення України та розвитку інфраструктури. Про це заявив керівний директор Trafin Василь Толстунов.

За словами Василя Толстунова, наразі Trafin працює над декількома новими інвестиційними проєктами для реалізації в Україні. Компанія цікавиться не лише розширенням свого портфеля комерційної та житлової нерухомості, але й інвестиціями, спрямованими на відновлення країни та розвиток інфраструктури.

Trafin є частиною групи компаній T&F, яка активно діє в сфері нерухомості та реалізує масштабні проєкти в різних країнах. Український ринок є важливим напрямком для групи T&F, а відкриття ТРЦ "Respublika Park" у 2021 році стало одним з найбільш успішних у роботі компанії.

"Група компаній T&F і наша сім'я мають 30-річний досвід та знання у сфері нерухомості та розробки інвестиційних проєктів, які ми хочемо використати на користь України", — підкреслив Василь Толстунов.

Василь Толстунов зауважує, що незважаючи на всі ризики, іноземним компаніям варто розглядати інвестиції в Україну, оскільки країна має привабливі бізнес-можливості та великий потенціал. Він наголошує на тому, що чим швидше зайти на цей потенційно цікавий ринок, тим більше шансів на успіх та розвиток. Ба більше, приватні іноземні інвестиції в Україну можуть зрости у рази, якщо уряд внесе корективи до раніше введених обмежень та надасть іноземним інвесторам можливість здійснювати повернення коштів, що були вкладені раніше. Такі кроки дозволять інвесторам реінвестувати кошти у нові проєкти в Україні, сприяючи створенню нових робочих місць, розвитку економіки та збільшенню податкових надходжень до бюджету.

Як підкреслив керівний директор компанії Trafin, іноземні інвестори очікують, що українська влада на всіх рівнях зробить максимальні зусилля для ефективного захисту їхніх законних прав та інтересів, а також гарантуватиме недоторканність власності навіть у період війни. Це особливо важливо, оскільки вкладення іноземних інвесторів є ефективним інструментом просування інтересів України за кордоном.

Зокрема компанія Trafin є вагомим учасником інвестиційного сектору української економіки та активно допомагає країні у складні часи. Заснований у 2022 році родиною Толстунових благодійний фонд AAC (Austrian Aid for Ukraine) об’єднує підприємців та компанії з усієї Австрії для збору коштів на допомогу постраждалим від війни в Україні. В межах діяльності фонду AAC здійснюються збори коштів та організуються благодійні заходи для надання підтримки тим, хто постраждав від повномасштабного вторгнення росії.

Зазначимо, що нещодавно компанія Trafin відзначила десятиріччя з дати заснування. Святкування ювілею відбулося в австрійському парламенті, де зібрались лідери сфери нерухомості та фінансів. На заході були представлені картини німецької художниці Петри фон Казінян, частина з продажу яких була спрямована на благодійність в межах ініціативи Austrian Aid Community (AAC).

Довідково. Компанія Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH була заснована у Відні у 2013 році та працює в сфері нерухомості. Trafin є частиною T&F — диверсифікованої групи компаній, що належить родині Толстунових, які живуть і працюють в Австрії вже друге покоління. T&F володіє акціями в кількох країнах та активно працює у сферах розробки проєктів, торгівлі сировиною та сільськогосподарськими товарами, нерухомості, ІТ та консалтингу. Група T&F є вагомим учасником інвестиційного сектору української економіки. Серед клієнтів групи: Centerra Gold, Kapsch TrafficCom, Samsung C&T, RWA Raiffeisen та інші.