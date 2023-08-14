"Турбота про дітей – важлива частина національної безпеки", – Малхаз Папіашвілі

Забезпечення молоді можливістю здобувати освіту, займатися спортом та активно проводити час — це питання, що має загальнонаціональне значення.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав бізнесмен і меценат Малхаз Папіашвілі, який очолює Білоцерківську міську федерацію вільної боротьби.

За словами мецената, до 24 лютого не так багато людей задумувалися про те, наскільки важливими для країни є освітні, спортивні та рекреаційні заклади. Але це змінилося після початку повномасштабної війни, а нещодавні події стали ще одним прикладом того, як росіяни цілеспрямовано знищують цивільну інфраструктуру.

Зокрема, Малхаз Папіашвілі навів в якості прикладу готель Reikartz в Запоріжжі, на базі якого працював дитячий літній табір, та ракетний удар по Кривому Рогу, де було зруйновано освітній заклад.

"В цілому ж по всій Україні пошкоджені та зруйновані сотні шкіл, спортивних секцій та мистецьких закладів. Всі вони були місцем, де діти отримують нові знання, здобувають корисні навички та опановують речі, які можуть бути фундаментом їхньої подальшої кар'єри", – пише Малхаз.

Меценат впевнений, що удари по цивільних об’єктах не випадкові – ворог таким чином намагається позбавити Україну майбутнього.

"Держава зосереджена на обороні — це очікувано та не викликає жодних заперечень. Волонтери та благодійники працюють на оборону, як можуть — і ми теж зосереджуємося на підтримці ЗСУ. Водночас з усіх сил намагаємося знаходити можливості та засоби, щоб дати дітям можливість займатися спортом та проводити дозвілля активно і з користю для здоров'я", – зазначає він.

Голова Білоцерківської міської федерації вільної боротьби розповів, що у 2022 році організація не лише відновила свою діяльність одразу, як тільки це стало можливим, а й зосередилася на підвищенні інтенсивності та масштабів роботи.

"Наразі ми працюємо над об'єднанням зусиль найбільших та найактивніших секцій спортивної боротьби в Київській області, щоб разом долати будь-які виклики, розширювати колективи та давати дітям нові можливості для занять спортом.

Турбота про дітей — важлива частина національної безпеки, тому підтримуємо ЗСУ і дбаємо про майбутнє, яке вони захищають!", – підсумував Малхаз Папіашвілі.