Київ "забув" віднести 400 історичних будівель до пам'яток культурної спадщини — Шуляк

Знесений на Подолі 200-річний будинок по вул. Ярославська, 13-Б не отримав статусу пам’ятки культурної спадщини, попри отриману рекомендацію Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень Міністерства культури України ще у 2015 році. Про це йдеться в заяві на сайті партії, передає "Дело.ua".

"Ще 8 років тому Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень Міністерства культури України рекомендував віднести 415 об’єктів до щойновиявлених об’єктів культурної спадщини, серед них і будівля по вул. Ярославська 13-Б. Однак досі КМДА не знайшло часу надати будинку статусу пам’ятки культурної спадщини або щойновиявленого об’єкта культурної спадщини і віднести під протекторат держави", — на цьому наголосила очільниця Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

За її словами, щойно знесена будівля не потрапила до жодного з наявних реєстрів пам’яток культурної спадщини. Йдеться про Перелік пам'яток культурної спадщини національного значення, занесених до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, Перелік пам'яток культурної спадщини місцевого значення, занесених до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та Перелік щойновиявлених об’єктів культурної спадщини.

При цьому перелік щойновиявлених об’єктів культурної спадщини Києва на офіційному сайті КМДА відсутній, а це, наголосила Шуляк, порушення частини другої статті 14 Закону України "Про охорону культурної спадщини" та ігноруванням КМДА свого обов’язку.

Очільниця профільного комітету заявила, що ініціює депутатське звернення до КМДА щодо цієї ситуації та чекає на офіційне пояснення, чому вісім років місцева влада ігнорувала це питання.

"Треба розуміти: якщо органи охорони культурної спадщини не будуть вести системну роботу щодо захисту об’єктів культурної спадщини щодо надання об’єктам, які мають історичну або культурну цінність охоронного статусу (пам’ятки культурної спадщини або щойно виявленого об’єкта культурної спадщини), жоден законопроект не допоможе", — резюмувала Шуляк.