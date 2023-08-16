Тримали рабів у Дніпрі: мешканці Донеччини ув'язнили в "таборах" 25 українців (фото)

Рабовласники заманювали громадян, обіцяючи роботу з проживанням, розповіли в поліції. Одному зі зловмисників уже повідомили про підозру в торгівлі людьми.

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка створила псевдореабілітаційні центри та незаконно утримувала людей, змушуючи їх тяжко працювати. Деталями справи 16 серпня поділилася пресслужба Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

За версією слідства, четверо українців з Донецької області вербували соціально незахищених осіб, обіцяючи роботу з проживанням. Натомість жертв поміщали в "центри реабілітації" в Дніпрі та змушувати працювати безоплатно.

15 серпня правоохоронці провели 10 обшуків за адресами "центрів" і місць проживання фігурантів, а також у їхніх автівках. Також поліціянти обшукали й місця мешкання "роботодавців".

Поліція вилучила речі, які підтверджують діяльність рабовласників, і звільнила з "трудових таборів" 25 українців.

"Із ними проводяться слідчі заходи", — зазначили у відомстві.

Одному зі злочинців вже оголосили підозру в торгівлі людьми. Суд обрав йому запобіжний захід — цілодобовий арешт на 60 діб.

"Триває слідство", — додали в поліції.

Фото: Національна поліція Фото: Національна поліція Фото: Національна поліція Фото: Національна поліція Фото: Національна поліція Фото: Національна поліція Фото: Національна поліція

Нагадаємо, прикордонники Польщі врятували 5-річного українця, який ледь не задихнувся в машині. З’ясувалося, що його шию обкрутив заблокований пасок безпеки.

15 серпня в ЗМІ писали, що на станції київського метро ескалатор "зажував" ногу жінки. У метрополітені пояснили, що в зубцях насправді застрягла лише сумка.