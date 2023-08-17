Уламкові поранення і рвані рани: в Кривому Розі у 11-річної дитини в руках вибухнула батарейка

Дитину ушпиталили до 8-ї дитячої лікарні з вибуховою травмою, а маму допитує поліція.

У селищі Верабовому в Кривому Розі у 11-річного хлопчика в руках вибухнула батарейка. Його з травмами доправили до лікарні. Про це повідомляє місцеве видання "Свої".

Інцидент стався вдома, коли дорослі були на роботі. Хлопчик перебував вдома із старшим 14-річним братом. Останній був у сусідній кімнаті.

За словами матері постраждалого хлопчика, батарейка лежала на вікні під прямими сонячними променями, а коли її син взяв її до рук, вона просто вибухнула.

Дитину ушпиталили до 8-ї дитячої лікарні Кривого Рогу з вибуховою травмою. У хлопчика діагностували множинні уламкові рани грудної клітини та рвані рани пальців правої руки.

Зазначається, що жінка виховує трьох дітей і вона — працююча мама. Нині з нею спілкується поліція.

Нагадаємо, що у Махачкалі вибухнула автозаправка. Спершу вибухнуло у приміщенні автосервісу, розташованого неподалік від ТЦ "Глобус". Після цього вогонь перекинувся на АЗС — вона вибухнула і запалала.

Раніше повідомлялося, що в лікарні Дніпра після операції помер 11-річний хлопчик, якому вкололи неякісний препарат.