ЗМІ виявили нові факти постачання української титанової сировини до РФ

Інтереси одного з фігурантів скандалу з постачанням української титанової сировини в Росії — угорську компанію Sic Luceat Lux Kft представляє в Україні та сама особа, що й польську компанію TIMR Sp.zoo, що здійснює постачання української сировини на російський ринок через турецькі перевальні бази, йдеться у матеріалі Укррудпром, передає "Апостроф".

Журналісти пишуть, що угорська сервісна компанія Sic Luceat Lux Kft в останні місяці почала поступатися місцем на ринку польської компанії TIMR Sp.zoo, і обидві компанії в Україні представляє бізнесмен Олександр Лобач. Якщо раніше він спілкувався з представниками ОГХК та ФДМ від імені угорців, то зараз на 50% є власником польської компанії TIMR Sp.zoo.

У ЗМІ пишуть, що польська TIMR Sp.zoo активно відвантажує продукцію ОГХК на кілька турецьких компаній – POYRAZ HAMMADDELER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ та COLOR PRISMA KIMYA SAN. TIC. AS які, по суті, є перевалковою базою та ліцензійним складом для відправки до Росії. Ці маленькі торговельні турецькі компанії можуть навіть не змінювати оригінальну упаковку ОГХК з українським маркуванням. COLOR PRISMA KIMYA SAN. TIC. AS поставлено на ринок Росії 15% цирконієвого концентрату від всього імпортного обсягу для постійного контрагента Sic Luceat Lux Kft — ТОВ "МІНКО РУС". В експорті продукції POYRAZ HAMMADDELER частку росіян припадає 18,1% — зазначає видання.

За інформацією журналістів, в останні місяці серед покупців продукції ОГХК стали з'являтися дивні компанії, які не були відомі на ринку та не мають досвіду роботи з рідкісноземельними мінералами. Насамперед йдеться про польську компанію Agroorganika Polska sp zoo, яка в липні-серпні через термінал у ризькому порту KS Terminal (Латвія) відвантажила 132 тонни рутилового концентрату і 44 тонни цирконового концентрату для заявленого покупця в Індії. Кінцевим одержувачем виступив MSC Agency (India) PTV. Ltd. (Mumbai Port Trust, INDIA, морський перевізник). Підозру викликав факт відвантаження на Індію через латвійський порт, оскільки вартість логістики через Ригу вища, ніж через польські порти Гданськ та Гдиня. Компанія не надала жодного документа, що підтверджує заявку на відвантаження, обидві партії мінералів так і лежать на території термінала в Ризі через падіння ринкового попиту. Журналісти висловлюють підозру, що зазначений товар не дістанеться Індії й незабаром опиниться в Росії.

ЗМІ зазначають, що ще один новий партнер ОГХК – австрійська A5 Trading, яка теж ніколи не працювала з титановою сировиною. Компанія створена в липні 2022 року, перебуває під управлінням одного з одіозних дніпровських бізнесменів.

Замість того, щоб укладати прямі контракти з великими кінцевими споживачами та перебудовувати систему продажів ОГХК, правління держкомпанії залучає до співпраці незрозумілих офшорних трейдерів з українським корінням – робить висновок ЗМІ.

У 2021-2022 ОГХК, що належить державі, експортувала 82,2 тис. тонн титанових руд, значна частина яких потрапила на територію Росії. Партії титанового концентрату продавалися компаніям-посередникам з Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини, які мають у засновниках громадян Росії та працюють з Росією.