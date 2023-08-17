Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія" доставив швидкі та велику партію медобладнання лікарням на передовій

У рамках гуманітарної місії на Донеччину Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надії" забезпечив лікарні прифронтових міст Донеччини апаратами УЗД, апаратом штучної вентиляції легень, підігрівачами інфузійних розчинів, медичними бронежилетами, генераторами, ношами, хірургічними наборами та витратними матеріалами. Допомога була зібрана та передана завдяки співпраці з партнерами, спонсорами та іншими благодійними фондами.

"Наша команда лише за останній місяць здійснила кілька гуманітарних місій на Донбас. Молодь нашого фонду передала велику партію допомоги у прифронтові міста Донеччини. Чотири авто швидкої допомоги, два апарати УЗД, апарат ШВЛ, медичні бронежилети, 20 підігрівачів інфузійних розчинів, генератори, ноші, витратні матеріали — доставлено безпосередньо у лікувальні заклади поблизу лінії фронту. Саме у цих закладах першу медичну допомогу, в найкритичніший час після отримання поранень, надають допомогу захисникам України та мирним жителям, що постраждали внаслідок російської агресії", — розповідає Євген Хмара, відомий український композитор, амбасадор Благодійного фонду молодіжної ініціативи "Надія".

Ця місія була б неможливою без партнерів фонду, які долучилися до процесу збору та доставки цінного медичного вантажу — Київської обласної ради, компанії Медирент, фонду "Мирне місто", Mr. Richard and Ms. Pia, Martina Claus (CEO IVF Harmann AG), Київської міської клінічної лікарні номер 1, Української пожежно-страхової компанії, родини Ландар, Благодійного фонду Дениса Парамонова, фонду HopeUA, американських партнерів — фондів Revival Foundation та EltechTrust. А підігрівачі крові та інфузійних розчинів, потрібні для стабілізації тяжких поранених та підготовки їх до операцій, були придбані за кошти з аукціону "З Україною в серці".

"Від імені медиків прифронтових лікарень та польових шпиталів, хочу подякувати всім, хто нам допомагає, долучається до збору коштів, бере участь в аукціонах та допомагає передавати обладнання в лікарні. Також окремо хочу висловити слова вдячності нашій молоді — співзасновникам фонду Іллі Дубілю, Аріні Пашеньці, Максиму Стригуну, Івану Дубілю, Яні Дубенко, Євгену Дубілю, Едуарду Бондаренку, Анні Казанцевій. Вони організовують масштабні збори, знаходять необхідну допомогу, комунікують з військовими медиками щодо їхніх потреб, організовують та беруть безпосередню участь у наших гуманітарних місіях. І така робота дає результат — це сотні врятованих життів наших захисників, захисниць і мирних українців", — зазначив амбасадор Благодійного фонду молодіжної ініціативи "Надія", композитор Євген Хмара.

Загалом лише за останні кілька місяців Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія" доставив у шпиталі профронтових областей — Донецької, Харківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської — велику партію обладнання та медичного вантажу. Зокрема, "швидкі", нові апарати УЗД, нові гастроскопи, МРТ, три апарата КТ, 100 нових сучасних моніторів, 65 підігрівачів інфузій, багатофункціональні ліжка, операційні набори, операційні столи, стерилізатори, холодильні камери, ортопедичне приладдя, апарати для швидкого загоєння ран, генератори, станції Starlink та інше, необхідне у прифронтових шпиталях, обладнання. Під час гуманітарних місій команда фонду відвідала Курахово, Торецьк, Селидове, Словʼянськ, Краматорськ, Добропілля, Петропавлівка, Павлоград, Дніпро, Херсон, Миколаїв, Харків, Богодухів та інші населені пункти поблизу зони бойових дій.

"Ми продовжуємо збір на медичне обладнання для лікарень Донеччини і вже готуємо наступну поїздку на Схід, бо знаємо — нас там дуже чекають! Наша місія — достукатися до сердець небайдужих людей, об’єднати зусилля спонсорів, меценатів і всіх небайдужих українців, щоб разом врятувати тисячі життів наших воїнів. Бо той, хто рятує одне життя, рятує увесь світ!" — розповіли у фонді.

Підтримати збір на медобладнання: http://nadia-fund.com/

Дізнатися більше про фонд: https://instagram.com/nadia_fund?igshid=MzRlODBiNWFlZA==