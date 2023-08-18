Навчання під час війни: у МОН розповіли, чи підуть діти до школи 1 вересня

Міністерство рекомендує проводити освітній процес у початковій школі в очному режимі. Під час повітряної тривоги навчання призупинятиметься, а школярі прямуватимуть до укриттів.

У новому навчальному році українські школярі навчатимуться на очній, дистанційній та змішаній формі освітнього процесу. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства освіти і науки України у Facebook.

Зазначили, що форма навчання тої чи іншої школи залежатиме від можливостей фонду захисних споруд закладу.

"Рішення щодо формату навчання у 2023/2024 навчальному році ухвалюють обласні військові адміністрації та засновники закладів освіти", — йшлося в повідомленні.

Зокрема, батьки для своєї дитини можуть обрати будь-яку форму здобуття освіти: очну, дистанційну, сімейну (домашню), екстернатну.

В очному режимі відбудеться навчання лише в межах розрахункової місткості споруд цивільного захисту для укриття школярів, учителів та працівників. Крім цього, освітній процес можна зробити позмінним: упродовж дня, тижня, місяця або семестру. Під час змішаного освітнього процесу заняття можуть відбутися в різній формі, зокрема лекції — дистанційно, а практичні та лабораторні заняття — в очному режимі.

"Освітній процес у початковій школі бажано проводити в очному режимі, з огляду на необхідність соціалізації дітей", — пояснили в МОН.

Упродовж навчального року заклади можуть змінювати форму освітнього процесу. Під час повітряної тривоги навчання повинне призупинятися, а учасники освітнього процесу — перебувати в укритті.

Додали, що структуру та тривалість навчального дня, тижня, занять та форми організації освітнього процесу визначатиме педагогічна рада закладу.

Нагадаємо, 8 серпня Фокус писав, що близько 80-85% шкіл в Україні новий навчальний рік розпочнуть в очному або змішаному форматах. Тоді як 2 серпня міністр освіти Оксен Лісовий розповів, що школярів в Україні навчатимуть орієнтуватися на місцевості та керувати дронами. Це відбудеться в межах пілотного проєкту Міносвіти.