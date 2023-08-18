"Бізнес пережив одну найскладнішу зиму — переживе й іншу", — експерт

Літо-2023 добігає кінця, і вже ні в кого не залишається ілюзій щодо того, що взимку знову можуть виникнути труднощі з електроенергією, водопостачанням та опаленням, оскільки повномасштабна війна триває. Про це на своїй сторінці у Facebook написав бізнесмен та фінансовий експерт Олександр Лимар.

За словами експерта, впродовж осені-зими до України була завезена безпрецедентна кількість генераторів (сотні тисяч штук), зарядних станцій (сотні тисяч штук), павербанків (мільйони штук) та інших атрибутів індивідуальної енергетичної незалежності.

"На жаль для виробників та ритейлерів, значна кількість завезених товарів залишилася не реалізованою, але сьогодні попит вже наздоганяє пропозицію, і залишки попереднього сезону очікувано розпродаються", — пише він.

Олександр Лимар зазначає, що після пережитих труднощів кожен бізнес вживає заходів для продовження роботи в умовах регулярних і навіть довготривалих відключень електроенергії.

"Завдяки відсутності ажіотажу ці заходи зараз обходяться у 2-3 рази дешевше, ніж це було в перші місяці російського енергетичного терору", — вказує експерт.

За його словами, більшість підприємств, чия робота була зав’язана на інтернеті, вже адаптувалися. Крім того, підготовку до зими проводять у сферах торгівлі, громадського харчування та навіть промисловості.

"Після того, що країна вже пережила — закликати готуватися до нової зими не потрібно, тому що кожен сам знає свої проблеми і потреби. Тепер ми лише чекаємо на холоди та готуємося підтримувати одне одного, як це було завжди в складні часи", — підсумував Олександр Лимар.