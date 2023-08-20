У Петропавлівській Борщагівці в будівлі МВС вибухнув снаряд: є жертви, — ЗМІ

Медіа пишуть про те, що снаряд типу "повітря-повітря" здетонував через неправильне поводження і вбив чотирьох людей.

Під час вибуху в будівлі Міністерства внутрішніх справ у Петропавлівській Борщагівці (село в Бучанському районі, Київська область) смертельні поранення дістали четверо людей. Про це повідомила представниця поліції Київщини Ірина Прянишникова в коментарі "Суспільному" в неділю, 20 серпня.

Однак поліцейська не уточнила, ким були ці люди: співробітники поліції чи цивільні. Крім того, поки що невідомо, чи померли жертви на місці, чи померли від важких травм у медичному закладі.

Вибух у Петропавлівській Борщагівці: що сталося

У суботу, 19 серпня, у Петропавлівській Борщагівці пролунав вибух. Версія про пуск ЗС РФ ракет по селу не підтвердилася, а пізніше стало відомо, що пожежа виникла на території Державного науково-дослідного експертно криміналістичного центру МВС у складському приміщенні.

Зі свого боку медіа "Страна" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах повідомило, що на території центру сталася детонація бойової частини керованої ракети типу "повітря-повітря" Р-27 унаслідок порушення заходів безпеки експертами. Зокрема, вони почали пиляти болгаркою бойову частину ракети і наносити по ній удари молотом, унаслідок чого вона і здетонувала.

"Від вибуху загинуло чотири експерти. Також через вибух пошкоджено фасад наукового центру, житлового будинку, гуртожитку та два службові автомобілі", — пише ЗМІ.

Нагадаємо, 19 серпня поблизу Києва прогриміли вибухи на базі МВС. До ліквідації загоряння було залучено понад 20 рятувальників і 5 одиниць техніки гарнізонів Київської області та Києва. У МВС стверджують, що інцидент стався не через "приліт" ворожої ракети.

Крім того, цього ж дня ЗС РФ обстріляли центр Чернігова, де проводили виставку дронів. Унаслідок удару по місту ракетою "Іскандер" загинули люди, серед яких була і 6-річна дитина.