Понад 1 млрд грн: на Полтавщині заарештували активи російського генерала Капашина (фото)

За даними правоохоронців, російський генерал використовував своїх родичів для легалізації коштів, які він отримував від корупційних схем у Москві.

Служба безпеки України заарештувала майно російського генерал-полковника Валерія Капашина, який обіймав посаду начальника федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при міністерстві промисловості і торгівлі РФ. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Серед заарештованих володінь значаться понад двадцять об'єктів комерційної нерухомості, тритисячний квадратний метраж житлової площі та сімнадцять ділянок землі, що розташовані на території Полтавщини.

Список заморожених активів містить родовий будинок сім'ї Капашина, готелі та ресторани преміум-класу, а також торгово-розважальні та офісні центри загальною площею близько тридцяти тисяч квадратних метрів.

Загальна вартість вилучених активів становить понад 1 млрд грн.

Заблоковане майно Капашина було оформлене на його доньку і зятя, які проживали в Україні, але напередодні повномасштабного вторгнення Росії виїхали до Росії й отримали громадянство країни-агресора.

"Таким чином, російський генерал використовував своїх родичів для легалізації коштів, які він отримував від корупційних схем у Москві. Крім того, близькі Капашина використовували доходи "сімейного" бізнесу для фінансування "інвестиційних" проєктів у Росії та тимчасово окупованому Донбасі. Надалі частина цих грошей спрямовувалася до бюджету країни-агресора у вигляді сплати податків і зборів", — ідеться в повідомленні.

Під час обшуків за адресами офісних і житлових приміщень, що належать родині російського генерала, виявлено:

військову форму російського зразка;

заборонену радянську символіку і пропагандистську літературу РФ;

сувенірна продукція та нагороди, вручені Капашину в кремлі.

Наразі триває розслідування за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 111-1 (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, утвореними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора);

ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму).

Вирішують питання про подальшу націоналізацію на користь України всього арештованого майна.

Комплексні заходи проводилися за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Крім того, місцеве видання "Полтавщина" заявило, що заблоковане майно Капашина було оформлене на його доньку Оксану та зятя Льва Веригу, які проживали в Україні, але напередодні повномасштабного вторгнення Росії виїхали до Росії й набули громадянства країни-агресора.

У різний час члени сім'ї Вериг були власниками або співвласниками ТЦ "Золоте місто", готелю "Алея гранд", ресторанів "Лілея", "Раффінато", "Козачка", бар "Нега", кафе-бар "Європа", "Каштанової алеї", "Лотос", "Каштанової алеї" тощо. Європа", ресторану "Каштанова алея", спа-салону "Лотос", офісних центрів на вул. Гоголя, 12, вул. Європейській, 2 і 21 тощо. Частина цих об'єктів закрита або законсервована.

Брат Льва Вериги Ігор тривалий час обіймав посади в міськраді. За каденції Андрія Матковського він керував транспортним відділом, а за першої каденції Олександра Мамая очолював управління зі звернень громадян.

На Полтавщині заарештували активи російського генерала Капашина На Полтавщині заарештували активи російського генерала Капашина На Полтавщині заарештували активи російського генерала Капашина

Нагадаємо, 18 серпня СБУ викрила підприємців, які поставили до ЗСУ браковані артилерійські міни. Приватні компанії напередодні масштабного вторгнення російських загарбників на територію України, що відбулося в лютому 2022 року, поставили в Міноборони лише частину замовлених мін, які виявилися бракованими у зв'язку з використанням у них неякісного пороху.

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