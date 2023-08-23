"Джерело волі та сили": Зеленський привітав українців із Днем прапора (фото, відео)

У Києві підняли стяг, який був встановлений на позиціях військових від Чернігова до Одеси, по всій лінії захисту України.

У Києві відбулася церемонія підняття особливого стяга, що побував на позиціях військових по усьому фронту. Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем прапора.

Він зазначив, що український прапор надає нашим людям впевненості у тому, що він майорітиме всюди. Цю непохитну віру не можна відібрати в людей, тому це є джерелом волі, незламності духу для всіх.

"Наш прапор — це наша сила", – заявив президент.

Зеленський наголосив на тому, що прапор уособлює пам'ять та шану до усіх українських героїв. Він зазначив, що українці завжди будуть пам'ятати наших захисників.

Президент зазначив, що сьогодні на території столиці підіймають особливий прапор. На ньому є слова та підписи, залишені нашими воїнами, які б'ються за свободу для українців та незалежність держави.

Президент розповів, що цей прапор був встановлений на позиціях військових від Чернігова до Одеси, по всій лінії захисту України. Представники різних бойових підрозділів тримали його в руках.

Фото: скрін відео

День Державного прапора України

Сьогодні, 23 серпня, відзначають День Державного прапора України. Про походження свята та найцікавіші факти про один із символів нашої ідентичності — розповідаємо далі.

Офіційно свято було встановлено указом Президента Леоніда Кучми "Про День Державного прапора України" від 23 серпня 2004 року. Тобто цього року ми відзначаємо День прапора вже 20-й раз.

Уперше наш прапор було офіційно визнано 22 березня 1918 року. Тоді Центральна Рада затвердила синьо-жовтий прапор як прапор Української Народної Республіки.

Нагадаємо, у червні у США розгорнули найбільший прапор України у світі. Присутні на заході вшанували українських солдатів та добровольців гуманітарних місій.