Фокус склав топ 25 волонтерських організацій України

Фокус склав рейтинг організацій, які заслужено визнані суспільством і державою. Ідеться про людей, які згуртувалися перед обличчям загрози для України та надали істотну допомогу армії та фронту. І що важливо — продовжують допомагати разом із тисячами й мільйонами українців.

Фокус склав ексклюзивний рейтинг: "Атланти незламності. Топ 25 волонтерських організацій України 2023". У цьому списку об'єднані ті, хто допомагав Україні протистояти викликам часу. Складений рейтинг Фокусу репрезентує не тільки впливові організації, а й усіх достойних, які змогли об'єднатися перед обличчям серйозної загрози у вигляді повномасштабної війни.

Топ 25 волонтерських організацій України буде презентовано 24 серпня, у День Незалежності України. Шукайте його на сайті focus.ua та в наших соціальних мережах.

Як Фокус складав рейтинг

Оцінюючи досягнення та внесок кожної організації, Фокус використовував сувору методологію, що включає опитування досвідчених експертів із різних сфер суспільної діяльності. Експерти, включно з економістами, журналістами, військовими, соціологами й активістами, надали свої власні списки із 7 найзначущіших організацій, що заслуговують на довіру.

Рейтинг також враховує важливість державного визнання. Волонтери, які надають підтримку Збройним силам України та роблять внесок у різні аспекти життя країни, отримали високу нагороду у вигляді "Золотого серця", яку вручив особисто президент минулого року.

Ключовим елементом довіри до благодійних організацій стала також прозорість звітності. Вважається, що донори мають повне право знати, як використовуються їхні пожертви. Звіти про діяльність організацій стали важливою складовою оцінки їхньої ефективності.

Хто брав участь у рейтингу Фокусу

Серед 25 лідерів рейтингу Фокусу можна зустріти як довголітніх учасників, які розпочали свою місію ще на початку російсько-української війни 2014 року, так і нові організації, що виникли у відповідь на виклики останніх подій, таких як повномасштабне вторгнення Росії.

Рейтинг топ 25 волонтерських організацій України буде опубліковано в четвер, 24 серпня, у День Незалежності України. Шукайте на focus.ua і в наших соціальних мережах.