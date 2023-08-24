"Слуга" Микола Тищенко заходився боротися з call-центрами, — ЗМІ

Наприкінці липня народний депутат Микола Тищенко заявив, що у Києві виявили кол-центр, який працював на росію та збирав інформацію про військових та ППО. На своїй сторінці у Facebook депутат оприлюднив відео перевірки цього приміщення. За його словами, в офісі колл-центру знайшли печатки російських компаній та банків, зокрема "Газпрому", "Центробанку", "Газпром інвест" та "Московської біржі", передає телеканал "Прямий".

І зараз, майже через місяць, історія отримала продовження. У мережі інтернет та на окремих телеграм-каналах, як зазначають журналісти, з’явився аудіозапис, на якому людина голосом, схожим на голос народного депутата Тищенка, говорить про створення схеми "заробітку" на кол-центрах, обіцяє вирішувати справи на всіх рівнях, домовлятися з правоохоронними органами та судами. Такі послуги він готовий надавати за щомісячні виплати у розмірі кількох мільйонів.

Також людина, голос якої був записаний, не приховує, що їй байдуже з ким працювати, головне, щоб їй платили та не підставили, а вона свою частину угоди виконає, запевняє ЗМІ.

Отже, якщо буде доведено, що голос на аудіозаписах належить Миколі Тищенку, стане зрозуміло, що народний депутат побудував нову схему для незаконного збагачення під виглядом "боротьби" з call-центрами, і тоді будуть всі підстави для притягнення такого народного депутата до кримінальної відповідальності, йдеться у матеріалі телеканалу.

Журналісти також нагадали, що Микола Тищенко неодноразово був учасником гучних скандалів. Так, у розпал війни політик, попри заборону на виїзд, вирушив до Таїланду. Тоді до ЗМІ потрапили фото депутата на пляжі. Ймовірно, це був не перший його трип до сонячних країн, але саме цю подорож приховати не вдалося. Тоді Тищенко заявив, що це було службове відрядження з метою зустрічі із представниками української громади, хоча голова Верховної ради України Руслан Стефанчук відповідного розпорядження на відрядження народного депутата Тищенка не підписував.

Інший скандал, як зазначає телеканал "Прямий", виник через проведення під час локдауну вечірки нардепа у київському готелі Fairmont. У той час, як усі заклади дотримувалися карантинних обмежень, Тищенко робив подарунок дружині з феєрверком біля готелю.