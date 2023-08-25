Ефективно вражають ворога: "Українська бронетехніка" доставила перші снаряди для "Гвоздики" і Д-30

Виробництво боєприпасів — важке і відповідальне заняття. Але 122 мм снаряди дуже ефективні при ураженні ворожих позицій, ліній оборони та бронетехніки.

ТОВ "Українська Бронетехніка" з гордістю повідомляє про успішну доставку в Україну перших тисяч 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів з повним зарядом, які виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи.

Артилерійські постріли 122 мм – "повітря" для артилерійських систем Д-30 та 2С1 "Гвоздика". Осколково-фугасні снаряди 122 мм ефективні у враженні ворожих позицій, ліній оборони та бронетехніки. Забезпеченість наших артилеристів такими пострілами — запорука успішності Контрнаступу.

Відновивши коопераційні зв'язки та об'єднавши виробників компонентів з декількох країн Європи, ми продовжимо доставляти нашим захисникам тисячі таких пострілів.

Виробництво боєприпасів — важка і відповідальна справа. Пізніше розповімо читачам про виклики, з якими зустрічається наша компанія.

Працюємо на Перемогу!