Найновіший лазер у Києві

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Лазерна корекція зору з новим лазером 2024 модельного ряду в "Німецькій очній клініці" на обладнанні останнього покоління з унікальною технологією GENIUS PLUS та PRO.

Новітня технологія лазерної корекції GENIUS PLUS та PRO: Ваш ключ до ідеального зору!

Чому варто обрати інноваційний метод лазерної корекції з тривимірною візуалізацією GENIUS PLUS та PRO?

Особливості новітньої технології GENIUS PLUS та PRO на ексимерному лазері останнього покоління мають дійсно вражаючі переваги перед своїми конкурентами, це унікальна система стеження за рухом ока під час виконання лазерної корекції, що дає високу точність та безпеку для пацієнта, не турбуючись про те, що мимовільні рухи ока можуть вплинути на кінцевий результат. Це інтелектуальна система термоконтролю : імпульси розподіляються індивідуально, а термічне навантаження на рогівку мінімізується завдяки унікальній установці "cold laser beam", що дає можливість пацієнту відчути відновлення зору вже через 3-4 години.

Новим досягненням в області лазерної корекції зору стала інноваційна технологія випаровування, яку вміщує в себе GENIUS PLUS та PRO, ця технологія забезпечує дворівневу абляцію (лазерне випаровування), тому відновлюється як гострота зору, так і його контрастність, яскравість, чіткість, і навіть якість сутінкового зору, що вперше досягнуто завдяки унікальній технології GENIUS PLUS та PRO.

Повертаючись до безпеки пацієнта, система GENIUS PLUS та PRO має революційне тривимірне зображення, яке забезпечує візуалізацію всього операційного поля з максимальною глибиною фокусу завдяки 3D цифровій камері останнього покоління, яка передає зображення на екран найвищої роздільної здатності, що дає змогу офтальмо-хірургу виключити найменші ускладнення.

Нові можливості відкриваються для пацієнтів, які активно займаються спортом з унікальною методикою GENIUS PRO. Наш сучасний ексимерний лазер дає змогу моделювати рогівку належним чином із застосуванням особливої номограми. Що дає змогу повернутись до активних тренувань в максимально короткі терміни після проведення лазерної корекції зору.

Лазерна корекція зору з новітньою технологією GENIUS PLUS і PRO триває не більше 30 секунд, за рахунок абсолютно безконтактної дії сучасного лазера процедура проходить комфортно і безболісно , спеціальні датчики руху фіксують погляд пацієнта, це дає можливість в отриманні високих показників по гостроті зору. Завдяки індивідуальному підходу офтальмо-хірургів "Німецької очної клініки" до кожного пацієнта, максимальний результат досягається в найкоротший термін. Корекція зору проводиться в режимі "одного дня", операція та обстеження може проходити в один день , а це дуже важливо для іноземних та іногородніх пацієнтів.

Істинно унікальна технологія лазерної корекції GENIUS PLUS і PRO дає нові можливості спеціалістам "Німецької очної клініки" вирішувати проблеми аномалії рефракції пацієнтів, такі як короткозорість, далекозорість та астигматизм будь-якої складності та отримати можливість дивитись на світ своїми очима без окулярів та контактних лінз.

Сучасна технологія лазерної корекції GENIUS PLUSта PRO — це те, що обирають пацієнти "Німецької очної клініки", не йдучи на компроміс.

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