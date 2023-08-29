Резніков про розвиток українського ОПК: це питання суверенітету

Остання півтора роки Міністерство оборони працює за двома умовними треками: вирішення питань, які не залежать від наявності військового стану; і подолання викликів, спричинених безпосередньо війною. Про це у колонці на "Інтерфакс-Україна" написав міністр оборони Олексій Резніков.

Перший трек, за його словами – це саме те завдання, задля виконання якого його у 2021 році було призначено очільником міністерства.

"Цифровізація, реформа закупівель, впровадження найкращих стандартів – все це робить армію сучаснішою. Я формулював цю програму так – вступ до НАТО де-факто", — пише міністр.

За його словами, це завдання було успішно виконано: "Це відбулося, ми поглиблюємо співпрацю по усіх напрямках, не тільки по зброї та військовому мистецтву. Логістика, облік та планування (Logfas, Каравай, SAP). Забезпечення (Procurement Review спільно з NSPA). Реформа військової освіти, концепцію якої затвердив Уряд, тощо".

Що ж стосується функціонування в умовах війни, то з подібними викликами, як зазначає Резніков, раніше ніхто не стикався: "Усі дивляться на нас, бо ми перші".

Серед питань, які доводиться вирішувати в умовах війни, міністр виділяє, зокрема: перехід на західну зброю, імпорт зброї і розвиток власного українського ОПК.

Розвиток ОПК, на переконання Резнікова, є питанням суверенітету: "Суверенітет – це не гасло. Він складається з таких невеликих моментів, як спроможність виготовити комплектуючі для зброї тоді і в тих кількостях, коли потрібно".

Окремо Резніков відзначив роль потужної команди своїх заступників і держсекретаря, яким він делегує ті напрямки роботи, в яких йому самому бракує досвіду. Такий формат роботи Міноборони, на його переконання, максимально ефективний.

Міністр також перелічив усю свою команду, яка наразі працює на збереження і зміцнення суверенітету України: Герой України генерал Олександр Павлюк (глибинні потреби армії), генерал Володимир Гаврилов (нова філософія озброєнь), Ростислав Замлинський (управління ресурсами), Денис Шарапов (закупівля зброї), Андрій Шевченко, Олександр Поліщук (міжнародний напрямок), Віталій Дейнега (цифровизація), Ганна Маляр (комунікації). Костянтин Ващенко — державний секретар.

"Сподіваюсь, що невдовзі буде з’ясовано усі обставини щодо Вячеслава Шаповалова з твердим дотримання принципу презумпції невинуватості. Він зробив величезний обсяг роботи у найскладніший час", — додав міністр.