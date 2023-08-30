Сергій Токарєв розказав, як повернути IT-контракти до України

За півтора року повномасштабного вторгнення український IT-сектор зіткнувся з величезними викликами, які підкосили його динамічний розвиток минулих років. У першому кварталі 2023 року експорт IT-послуг з України впав на 16% порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Українські сервісні компанії втратили багато контрактів, тоді як компаніям, що розробляють власні продукти, стало доволі складно залучати значні інвестиції.

Ця тенденція зумовлена передусім війною та похідними комплаєнс-ризиками, які стримують іноземні компанії від співпраці з українськими аутсорс-розробниками та інвестицій у нові проєкти. До цього ж додається і міжнародний тренд з уповільнення розвитку IT та масових скорочень у світових tech-гігантах через глобальні економічні чинники, викликані, в тому числі, війною Росії проти України.

Сергій Токарєв, IT-інвестор та співзасновник технологічної компанії Roosh, вважає, що для того, щоб вижити під час війни, українському IT потрібна активна промоція на міжнародній арені.

"Важливо донести до міжнародної спільноти те, що галузь адаптувалась до умов війни: спеціалісти викладаються на 200%, генерують нові технологічні рішення, і воєнні дії не впливають на якість та строки роботи. Якщо спрямувати на це фокус — контракти будуть повертатися. Це особливо важливо для IT-компаній, які сьогодні знаходяться в Україні", — вважає Сергій Токарєв.

Разом з цим українські IT-компанії вимушено почали розвивати закордонні офіси та зв’язки, щоб зберегти конкуренту позицію на міжнародному ринку. Так, є компанії, які мають офіс в Україні, але вже працюють на світ, та нові компанії з українським корінням, які одразу відкриваються в інших країнах, хоча й можуть мати бек-офіс в Україні. На думку Токарєва, це є позитивним явищем — адже це дозволяє українцям виходити на міжнародний ринок та збільшує їхні шанси залучати інвестиції від глобальних гравців.

Сергій Токарєв наголошує: для прогресу IT-сектору важливо розвивати українські венчурні фонди, що вкладатимуть в українські стартапи. Це вже відбувається, і бізнесмен сподівається, що з часом це стане стабільним трендом і кількість венчурних фондів зростатиме.

Окремо підприємець відзначив miltech-стартапи, які останнім часом масово з’являються в Україні. Сергій Токарєв впевнений у тому, що тенденція збережеться, оскільки на defence-tech рішення є попит, а отже — фінансування. А ще їхні продукти можна одразу випробовувати в реальних умовах і демонструвати результат всьому світу.

Одночасно з цим, щоб підтримати розвиток технологічних галузей, важливо інвестувати в технологічну освіту — і, в першу чергу, посилювати її практичну складову.

"Після закінчення університету молодь має розуміти, чого вона прагне, які в неї є можливості і що з цим робити далі. Для цього ще під час навчання потрібно надавати студентам можливість працювати над актуальними бізнес-кейсами", — зазначив інвестор. Зокрема, у SET University, засновником якого є Сергій Токарєв, молодь може застосовувати здобуті знання для розробки своїх власних рішень, яких потребують реальні технологічні компанії.

Підприємець вважає, що через велику кількість факторів ризику український IT-сектор не зможе повернутися на довоєнні показники до завершення війни. Утім, якщо вже сьогодні почати просувати імідж українського IT на міжнародній арені та створити інфраструктуру для роботи у повоєнний період, після перемоги Україна покаже стрімкий ріст галузі. На думку Токарєва, країна має всі шанси стати лідером технологічного ринку, потужним східноєвропейським AI/ML-хабом, куди приходитимуть іноземні компанії та інвестори.