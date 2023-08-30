"Необхідні поправки в законі": у Раді назвали дедлайн для завершення реформи ВЛК

За словами глави фракції "Слуги народу" Давида Арахамії, для проведення реформи військово-лікарських комісій потрібно ухвалити 5 або 7 поправок у законодавчих актах.

Верховна Рада України вже веде роботу з реформування системи військово-лікарських комісій. Планується, що ці роботи буде завершено до настання нового року. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телемарафону.

"У нас була численна кількість засідань і робочих груп, і профільного комітету нацбезпеки і оборони, де ми намагаємося з'ясувати всі корупційні ризики і затримки в процесі (проходження ВЛК)", — зазначив він.

Арахамія підкреслив, що для проведення реформи військово-лікарських комісій потрібно внести безліч поправок до різних законів. Він також зазначив, що вже було ухвалено дві зміни.

Загалом, як він заявив, необхідно ухвалити від 5 до 7 поправок до законодавчих актів, щоб реалізувати цю реформу.

"Я думаю, що до нового року весь пакет буде ухвалено", — підкреслив нардеп.

Нагадаємо, що 30 серпня президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО, яке було присвячене військово-лікарським комісіям. Підбивали підсумки перевірки системи ВЛК по країні, представники МВС, СБУ та ДБР рапортували про порушення.

Крім того, в Україні запроваджують електронний документообіг під час і після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Відповідне рішення ухвалив уряд. Зазначимо, що систему визначення придатності до військової служби повністю переглянуть, а у відрядження буде більше можливостей щодо залучення військовослужбовців до завдань. Маніпуляції з обмеженою придатністю, за словами президента, потрібно виключити.

Раніше в Україні спростили порядок реалізації постанов ЛКК для поранених військовослужбовців ЗСУ. До запровадження відповідної зміни захисники повинні були повертатися до військової частини, щоб оформити відпустку або звільнитися за станом здоров'я. Тепер у таких випадках необхідно завітати лише до військкомату.