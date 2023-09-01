"У пріоритеті — безпека": у МОН розповіли, як розпочався навчальний рік у школах України

За словами глави МОН Аксена Лісового, 12 975 шкіл розпочнуть заняття сьогодні, пропонуючи різні формати навчання, включно з очною присутністю, дистанційним навчанням і комбінованим підходом.

Основним пріоритетом на навчальний рік 2023/2024 стає гарантування безпеки школярів, як з фізичної, так і з ментальної точок зору. Наразі вже 84% навчальних закладів обладнано спеціальними укриттями для захисту в разі надзвичайних ситуацій. Про це написав повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісового.

"Вітаю всіх із 1 вересня! Школярів, студентів, педагогів і кожного, для кого цей день — про новий старт. Пріоритет №1 на 2023/2024 навчальний рік — безпека. І фізична, і ментальна", — наголосив він.

Міністр наголосив, що початок нового навчального року відбувається в складних умовах воєнних дій, що несе додаткові навантаження і стреси для кожного громадянина України.

"Безумовно, почуватися в цілковитій безпеці ми зможемо лише після нашої перемоги, а наразі, поки українське військо активно працює над цим, нам залишається дбати про себе та одне одного. Незалежно від того, навчаєтесь ви в класі чи з дому, — спускайтеся в укриття одразу після сигналу тривоги. Водночас дбайте про своє ментальне здоров'я та здоров'я дітей. Будемо чуйними та відкритими надавати підтримку та отримувати її", — додав він.

За його заявою, 12 975 шкіл почнуть заняття сьогодні, пропонуючи різні формати навчання, включно з очною присутністю, дистанційним навчанням і комбінованим підходом.

Крім того, понад 3 951 000 учнів відновлюють свої навчальні заняття, обираючи між дистанційним навчанням і присутністю в шкільних класах.

"84% шкіл мають облаштовані укриття, наявність яких є базовою вимогою для повернення закладу до очного навчання. За кошти державної субвенції в 1,5 млрд грн також уже затверджено 281 проєкт для будівництва, реконструкції та капітального ремонту сховищ в областях", — зазначив Лісовий.

Також 493 шкільні автобуси вже закупили для 18 областей. 165 доставили в регіони, решта надійдуть у жовтні, листопаді та грудні.

Лісовий додав, що 96 і 35 тисяч гаджетів уже отримали вчителі та школярі відповідно. Ще понад 40 тисяч буде доставлено учням до кінця цього року.

Він також уточнив, що 66% від загальної потреби в підручниках для 6 класу Нової української школи (НУШ) було надруковано коштом державного бюджету. Для 5 класу з підтримкою донорів було опубліковано підручники з української мови, математики, природничих наук та польської мови. Для повного задоволення потреби в навчальних матеріалах тривають переговори з донорськими організаціями та проводиться пошук внутрішніх ресурсів.

Міністр наголосив, що українська освіта дуже стійка та різноманітна, і подякував кожному, завдяки кому українські діти мають можливість повертатися до навчання кожного 1 вересня.

Нагадаємо, журналісти зібрали інформацію, яку необхідно знати батькам перед початком навчального року під час повномасштабної війни. Зокрема, вміст "тривожного" рюкзака та рекомендації в разі оголошення повітряної тривоги.

31 серпня в КМВА поінформували, що з початком навчання укриття в київських школах стануть доступними, але в пріоритеті — захист дітей. Дорослих городян закликають у разі небезпеки йти в інше бомбосховище, якщо така альтернатива є.