Медіамоніторинг: В ефірах та інтерв"ю генерал Кривонос маніпулює суспільною думкою і підігрує російським ІПСО

На думку авторів аналізу, журналісти опозиційних ЗМІ презентують Кривоноса виключно як генерала, щоб створити образ людини, яка нібито безпосередньо дотична до військових дій та має доступ до закритої інсайдерської інформації.

Ексзаступник голови РНБО Сергій Кривонос маніпулює суспільною думкою, підігрує російській пропаганді та намагається посіяти серед українців недовіру до військово-політичного керівництва держави. До такого висновку дійшли журналісти delo.ua, які проаналізували ефіри та інтерв’ю Кривоноса за останні два місяці.

Кривонос регулярно з’являється в ефірах медіа, дотичних до Петра Порошенка — 5 каналу, Прямого, Еспресо. Його запрошують й інші опозиційні ЗМІ. На всіх майданчиках він нищівно критикує чинну владу, вдаючись при цьому до маніпуляцій і брехні, пишуть ЗМІ.

"Наприклад, в одному з інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій він заявив, що українська влада нібито використала жорстокі бої в Бахмуті для досягнення політичних цілей, хоча повинна була зупинити оборону міста ще в лютому 2023 року. Зокрема, Кривонос звинуватив керівництво держави і командування у навмисному знищенні найбільш підготовлених і мотивованих воїнів в "м’ясорубці", щоб знизити рейтинг Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Кривонос стверджує, що влада заважає Залужному керувати ЗСУ і мріє зняти його з посади. При цьому ще в квітні 2023 року Центр стратегічних комунікацій повідомляв, що наратив про конфлікт між Залужним і Зеленським є російським ІПСО", — відзначають журналісти.

"Кривонос постійно педалює тему конфлікту між Залужним і президентом Зеленським нібито на тлі електоральних ревнощів. Він не вказує джерело таких даних. Враховуючи величезний рівень підтримки Головнокомандувача, ці слова цілком можна вважати спробою залякати українське суспільство та посіяти в ньому недовіру до керівництва держави", — йдеться в моніторингу.

"Гвардію наступу, яка нині воює зокрема на південному напрямку, Кривонос називає "загрядотрядом", який влада нібито сформувала для власного захисту, коли "фронтовики повернуться і почнуть наводити лад у країні". Нагадаємо, тактику загороджувальних загонів використовує армія РФ. Кривонос також обвинувачував військове командування у "м’ясних штурмах" — схожих на ті, що застосовує ворог", — відмічають ЗМІ.

На думку авторів аналізу, журналісти опозиційних ЗМІ презентують Кривоноса виключно як генерала, щоб створити образ людини, яка нібито безпосередньо дотична до військових дій та має доступ до закритої інсайдерської інформації.

"Він використовує цей образ в особистих політичних мотивах. Він так загрався у війну проти Зеленського, що насправді давним давно воює проти українського суспільства і загалом держави. Щоб переконатися у тому, наскільки маніпулятивними є його заяви, достатньо відсіяти його емоції та оцінки від фактів. Ви здивуєтесь, наскільки мало почуєте останніх", — йдеться в матеріалі.

Журналісти зазначають, що інформаційний фон, який створює Кривонос, грає на руку Росії: ворог докладає чимало зусиль, аби спровокувати внутрішній конфлікт і продемонструвати світу протестні настрої серед українців. "Чи не вбачаються у таких діях ознаки підривної діяльності проти держави? Відповідь на це питання залишимо відповідним органам", — резюмували автори дослідження.